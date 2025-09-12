Última hora con Jhon Jader Durán: se confirmó novedad con su lesión

¿Qué pasa con Jhon Jader Durán?

La situación de Jhon Jader Durán no ha sido clara desde Fenerbahçe y únicamente los reportes de la prensa turca han informado la supuesta lesión del colombiano.

En las últimas horas se conoció que Fenerbahçe le practicó una resonancia magnética al atacante para encontrar la posible lesión, pero las imágenes no revelaron nada de gravedad.

“Les daré información clara. El Fenerbahçe envió a Jhon Durán a hacerse dos resonancias magnéticas. La primera no mostró resultados. Durán dijo que tenía dolor. Si un jugador dice tener dolor, los médicos y el equipo no pueden dejarlo salir al campo. Por eso recibió tratamiento”, indicó el periodista Sercan Hamzaoğlu.

Sin embargo, ante las quejas de Durán, al futbolista de 21 años se le realizó una nueva prueba.

“Luego, el Fenerbahçe lo envió a hacerse otra resonancia magnética. La resonancia magnética volvió a salir bien. Los directivos del club dijeron que no era necesaria la cirugía y que la resonancia magnética salió bien dos veces. Sin embargo, el jugador también dice tener dolor. Por eso se está implementando un programa de tratamiento. Volverá al campo en cuanto el dolor remita. Esa es la situación”, añadió.