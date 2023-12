Última noticia de Linda Caicedo: Real Madrid lo confirmó

Parece ser una linda semana en Madrid, especialmente para el conjunto merengue que recupera piezas para un partido definitivo en la Uefa Women's Champions League en donde deberán salir a ganar como sea al París FC. El Real Madrid está en crisis en la competencia europea y espera sumar sus primeros tres puntos en el certamen.

Sembradas en el Grupo D con el BK Häcken de Suecia, Chelsea y el París, el Real Madrid solo ha conseguido un punto cuando igualaron ante las londinenses en la primera fecha con un marcador de 2-2. Posteriormente, perdieron ante las suecas y contra las francesas, justamente en una semana complicada donde perdieron varias fichas, y, como si fuera poco, el resultado no las favoreció.

Vea también: Cuándo se conocerá la ganadora de The Best: Linda Caicedo es finalista

Pero, afortunadamente, el Real Madrid entregó buenas noticias de cara al choque contra el París en España. En el mes de noviembre, Linda Caicedo sufrió una fuerte lesión en los ligamentos de su tobillo derecho. La imagen abandonando el campo, dejó ver que era serio y que su recuperación tardaría. Sin embargo, la de Candelaria, Valle del Cauca, ya se entrena con el club.

Real Madrid ultima los detalles para recibir la visita del París en una fecha clave por la competencia internacional. La novedad puede ser Linda Caicedo dentro de la lista de convocadas, pues Linda ya está recuperada y se unió a las primeras sesiones de entrenamientos. Así las cosas, palpitando lo que resta del año, es evidente que el conjunto blanco necesita de la colombiana para cerrar de gran manera el 2023.

Le puede interesar: Real Madrid se complica sin Linda: perdió y está al borde del fracaso en la Champions Femenina

En la previa del encuentro ante el París, el director técnico del Real Madrid no se atrevió a decir si Linda Caicedo sería convocada, pero aseguró que sus piezas van regresando. Alberto Toril mencionó, "hay alguna jugadora que está trabajando ya y que podría incorporarse a la convocatoria". No obstante, Linda no fue la única que estuvo en el entreno, pues la francesa, Naomie Feller también hizo parte y entre las dos jugadoras está la duda de Toril.