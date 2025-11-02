Actualizado:
Un defensa colombiano llegaría al Sporting CP de Luis Javier Suárez
El cuadro lisboeta está encantado con el desempeño del ariete samario.
Sporting de Lisboa busca mantenerse en la pelea por el título de la Primeira Liga. El conjunto dirigido por Rui Borges atraviesa un buen momento futbolístico y, mientras consolida su liderato, ya analiza posibles incorporaciones para 2026, especialmente en la zona defensiva.
Brayan Medina podría llegar a Sporting de Lisboa
Uno de los nombres que ha aparecido en la carpeta del club lisboeta es el del colombiano Brayan Medina, actual jugador del Tondela. Según información del periodista Felipe Sierra, el defensa central de 23 años es seguido por Sporting CP y Sporting Braga.
Medina, nacido en Villavicencio, llegó al Tondela a comienzos de la temporada 2025-26 por un valor cercano a los 900 mil euros. Desde su arribo, ha disputado ocho partidos y se ha convertido en una de las piezas más destacadas del equipo, gracias a su solidez defensiva y su capacidad para salir jugando con precisión.
Su rendimiento ha llamado la atención de los principales clubes del fútbol portugués, que valoran su juventud, su proyección internacional y su rápida adaptación al ritmo de la liga. A pesar de no tener un largo recorrido en Europa, ha demostrado madurez y liderazgo en el campo.
Cabe recordar que actualmente Sporting CP cuenta con figuras como el también colombiano Luis Javier Suárez, busca mantener una defensa confiable para sostener su candidatura al título. Por eso, la llegada de Medina sería una apuesta estratégica para el mediano plazo.
La trayectoria de Brayan Medina
Antes de emigrar a Portugal, Medina se formó futbolísticamente en el América de Cali, club en el que dio sus primeros pasos profesionales. También vistió las camisetas de Fortaleza CEIF y Atlético Huila, donde consolidó su desarrollo como uno de los defensores jóvenes más prometedores del país.
Su desempeño constante en el Tondela ha impulsado su valoración en el mercado, y su perfil encaja con la política del Sporting, que prioriza jugadores jóvenes con potencial de crecimiento y revalorización. De concretarse su fichaje, sería un nuevo paso importante en su carrera internacional.
Además, en caso de concretarse su venta a otro equipo, América de Cali ganaría un dinero por derechos formativos.
