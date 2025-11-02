Un defensa colombiano llegaría al Sporting CP de Luis Javier Suárez

Sporting de Lisboa busca mantenerse en la pelea por el título de la Primeira Liga. El conjunto dirigido por Rui Borges atraviesa un buen momento futbolístico y, mientras consolida su liderato, ya analiza posibles incorporaciones para 2026, especialmente en la zona defensiva.

Puede leer: [Video] Jhon Jader Durán hizo un golazo en Fenerbahce vs Besiktas

Brayan Medina podría llegar a Sporting de Lisboa

Uno de los nombres que ha aparecido en la carpeta del club lisboeta es el del colombiano Brayan Medina, actual jugador del Tondela. Según información del periodista Felipe Sierra, el defensa central de 23 años es seguido por Sporting CP y Sporting Braga.

Medina, nacido en Villavicencio, llegó al Tondela a comienzos de la temporada 2025-26 por un valor cercano a los 900 mil euros. Desde su arribo, ha disputado ocho partidos y se ha convertido en una de las piezas más destacadas del equipo, gracias a su solidez defensiva y su capacidad para salir jugando con precisión.

Su rendimiento ha llamado la atención de los principales clubes del fútbol portugués, que valoran su juventud, su proyección internacional y su rápida adaptación al ritmo de la liga. A pesar de no tener un largo recorrido en Europa, ha demostrado madurez y liderazgo en el campo.