Un grande de Uruguay va por Luis Suárez: "La directiva va agotar todo para ficharlo"

Se sigue moviendo el mercado de fichajes en el mundo y aunque mucho se habla del futuro del uruguayo Luis Suárez, parece que ahora hay un equipo que pretende al jugador y que haría hasta lo imposible para que el futbolista se sume a sus filas, teniendo en cuenta que tal vez sea el último club de su carrera.

Con 35 años, Suárez ha tenido una carrera deportiva impecable que le ha permitido ser protagonista con muchos clubes y con la selección, y aunque parecía que estaba cerca su llegada al River Plate, el mismo jugador confirmó que eso no sería posible porque soñaba jugar Copa Libertadores con ese club, pero fue eliminado del torneo en octavos de final por Vélez.

Pero ahora salió otro equipo Sudamericano que pretende al jugador, una noticia que fue confirmada directamente por José Fuentes, el presidente de Nacional de Uruguay, quien afirmó que "La directiva va agotar todo lo que esté a su alcance para que llegue Suárez al equipo. Tengo diálogos cordiales con él. No hice ninguna propuesta. Capaz que cuando hablemos me dice que no o capaz te doy una chance".

Estas declaraciones se conocieron a través de un programa uruguayo, en el que también entonces se permitió que se activaran los rumores de que Suárez llegaría nuevamente al continente, después de dar a conocer que tal vez esté pensando en su retiro, pero lo quiere hacer en un equipo grande y competitivo.

El último club del '9' fue el Altético de Madrid, donde estuvo por dos temporadas, pero por ahora, está sin equipo e ilusiona a los hinchas del Nacional de su país natal.