Un 'grande' sería el nuevo equipo de Pablo Sabbag en 2026

El futuro del delantero Pablo Sabbag podría dar un giro para la temporada 2026. Según informó el periodista Mariano Olsen en su cuenta de X, el atacante “está en el radar de Al Ahly de Egipto, club más ganador de títulos internacionales después del Real Madrid”.

Los números de Pablo Sabbag en Corea del Sur

Sabbag, de 28 años, actualmente milita en el Suwon FC de Corea del Sur, donde ha tenido una de las mejores temporadas de su carrera. En 33 partidos disputados con el club asiático acumula 17 goles, cifras que han despertado el interés de varios equipos fuera de Asia.

De acuerdo con Olsen, la ficha del delantero pertenece al Suwon FC, que lo tiene valorizado en 3 millones de dólares, cifra que sería el punto de partida para cualquier negociación internacional. Al Ahly, con su poder económico, podría asumir ese costo.

El atacante barranquillero también destaca por su particular condición deportiva: está nacionalizado y juega para la Selección de Siria, donde ha sumado minutos en las eliminatorias asiáticas. Ese perfil internacional ha aumentado su visibilidad.