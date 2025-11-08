Un invitado de lujo estuvo presente en la final del Mundial sub 17 femenino

La final de la Copa Mundial Femenina sub 17 de la FIFA tuvo un espectador muy especial, un histórico defensor y excapitán de la Selección Colombia, presenció desde las tribunas la consagración de República de Corea frente a Países Bajos.

El exjugador del Inter de Milán y figura de la generación dorada del fútbol colombiano fue invitado por la FIFA como representante sudamericano en el encuentro decisivo del torneo, disputado este domingo.