Actualizado:
Sáb, 08/11/2025 - 17:36
Un invitado de lujo estuvo presente en la final del Mundial sub 17 femenino
Un histórico jugador de la selección Colombia fue invitado a la final.
La final de la Copa Mundial Femenina sub 17 de la FIFA tuvo un espectador muy especial, un histórico defensor y excapitán de la Selección Colombia, presenció desde las tribunas la consagración de República de Corea frente a Países Bajos.
El exjugador del Inter de Milán y figura de la generación dorada del fútbol colombiano fue invitado por la FIFA como representante sudamericano en el encuentro decisivo del torneo, disputado este domingo.
Córdoba, símbolo del fútbol colombiano
Córdoba, recordado por su liderazgo y por el gol que le dio a Colombia la Copa América 2001, continúa siendo una presencia destacada en eventos internacionales. Su participación en la final sub 17 femenina demuestra el reconocimiento y respeto que mantiene dentro del fútbol mundial.
El exdefensor ha trabajado en proyectos deportivos y de formación, enfocados en el desarrollo de nuevas generaciones, algo que encaja con el espíritu del certamen juvenil organizado por la FIFA.
Corea del Norte, campeona del mundo Sub-17 femenina
En el partido decisivo, República de Corea del Norte se impuso ante Países Bajos para coronarse campeona del mundo. Las asiáticas demostraron su fortaleza física y táctica durante todo el torneo, confirmando su dominio en categorías menores.
El título amplía el historial de Corea del Norte en el fútbol femenino juvenil, consolidándola como una de las potencias más exitosas en la categoría sub 17.
Fuente
Antena 2