Un mediocampista será la segunda contratación de Millonarios para 2026
Recientemente los Albiazules anunciaron a Carlos Darwin Quintero.
Millonarios sigue moviéndose en el mercado de fichajes para conformar su plantilla de 2026 y, tras asegurar su primer refuerzo, ahora apunta a fortalecer la zona de marca. La directiva azul ya dejó claro que uno de sus objetivos es sumar un mediocampista de primera línea.
El primer fichaje ya fue anunciado el pasado 14 de noviembre, cuando el club oficializó la llegada del experimentado Carlos Darwin Quintero, delantero que será una pieza importante en el nuevo proyecto deportivo.
Los dos volantes que suenan para llegar a Millonarios
Ahora, el foco está puesto en el volante de contención y la prioridad sería Juan David Ríos, quien quedó libre luego de renunciar a Deportivo Pereira por los reiterados incumplimientos salariales.
Sin embargo, Ríos no es la única alternativa. También surgió el nombre de Mateo García, mediocampista del Once Caldas, cuya llegada sí implicaría una inversión económica por parte del club albiazul.
De acuerdo con lo conocido, uno de estos dos jugadores será el próximo refuerzo de Millonarios para la temporada 2026, según las necesidades identificadas por el cuerpo técnico.
Ríos, caldense de 34 años, acumula experiencia en Alianza FC, Deportes Tolima y Deportivo Pereira, equipos en los que ha destacado por su capacidad de recuperación y liderazgo en la mitad del campo.
Por su parte, García, bogotano de 27 años y aparentemente hincha de Millonarios, ha tenido pasos por Pasto, Llaneros, Unión Magdalena y Real Cartagena, destacándose por su agresividad táctica y salida limpia.
¿Quién será el técnico de Millonarios en 2026?
Hernán Torres continuará como técnico del equipo, que tiene como meta volver a clasificar a los cuadrangulares en 2026, luego de no lograrlo en el segundo semestre de 2025. La directiva espera cerrar al menos cinco refuerzos para el próximo año.
