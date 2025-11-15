Un mediocampista será la segunda contratación de Millonarios para 2026

Millonarios sigue moviéndose en el mercado de fichajes para conformar su plantilla de 2026 y, tras asegurar su primer refuerzo, ahora apunta a fortalecer la zona de marca. La directiva azul ya dejó claro que uno de sus objetivos es sumar un mediocampista de primera línea.

El primer fichaje ya fue anunciado el pasado 14 de noviembre, cuando el club oficializó la llegada del experimentado Carlos Darwin Quintero, delantero que será una pieza importante en el nuevo proyecto deportivo.

Los dos volantes que suenan para llegar a Millonarios

Ahora, el foco está puesto en el volante de contención y la prioridad sería Juan David Ríos, quien quedó libre luego de renunciar a Deportivo Pereira por los reiterados incumplimientos salariales.

Sin embargo, Ríos no es la única alternativa. También surgió el nombre de Mateo García, mediocampista del Once Caldas, cuya llegada sí implicaría una inversión económica por parte del club albiazul.