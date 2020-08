Mientras Daniela cortes la compañera de Sebastián Villa ya piso los estrados judiciales en Buenos Aires, Argentina, para presentar la denuncia por el maltrato a que fue sometida por el futbolista Colombiano, de acuerdo a su versión, un nuevo audio de Villa, con formación y proyectado en el Deportes Tolima donde fue campeón, indica que “todo eso es falso, todo eso se va a aclarar “en el comienzo de su declaración muy breve por cierto.

La mujer primero presento el caso en redes sociales donde lo documento con fotos, y explico que venía soportando esta situación hace bastante tiempo y pidiendo regresar a Colombia, pero recibió como respuesta golpes y amenazas.

En una primera intervención el también jugador de la selección Colombia, dijo que, “a raíz de los que se está viendo en redes sociales tengo a mi madre, mis primas.. “ y enumero su entorno femenino aclarando que no se encontraba en su casa, pero sin abordar de manera frontal el tema.

En las últimas horas se han tenido reacciones en las mismas redes sociales rechazando este comportamiento.

El club Boca Juniors ofreció colaboración para aclarar las cosas y recalco que esta de lado del respeto a las mujeres, la federación colombiana de futbol Y,o su cuerpo técnico no han intervenido en el asunto pero se estima que Villa no sería llamado a próximas convocatorias.

La primera disposición habla de 1.500 metros de distancia entre Sebastián Villa y Daniela Cortes para prevenir algún nuevo conflicto, las autoridades y representantes de la ofendida trabajan por su lado buscando justicia, lo propio hacen los abogados vinculados por el jugador Colombiano, situación que seguirá su curso hasta encontrar un veredicto.







