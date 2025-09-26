Un partido aceptable de Richard Ríos en la victoria del Benfica por liga

Hoy jugó los 90 en un partido aceptable

El colombiano fue titular y jugó todo el partido en la victoria del Benfica 2-1 sobre Gil Vicente, el colombiano desde una vista táctica no lo hizo mal, recuperó balones y organizó el mediocampo de su equipo, sin embargo, la hinchada del equipo portugués espera mucho más del colombiano que no ha logrado mostrar el nivel que lo llevó a dar el salto al futbol europeo.

El partido de Richard fue un partido aceptable tirando a flojo, en cuanto a pases entregó bien 23 de los 29 que intentó y completó uno de los dos regates pero el problema va cuando se mira los balones perdidos, el colombiano perdió 14 posesiones de su equipo dejándolo en varias ocasiones mal parado o desacomodado en el fondo. En marca anduvo bien, ganó la mitad de sus duelos y se impuso con vehemencia cuando la jugada lo ameritaba, terminó con amarilla.