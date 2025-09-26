Actualizado:
Un partido aceptable de Richard Ríos en la victoria del Benfica por liga
Richard Ríos jugó los 90 minutos en la victoria del Benfica sobre Gil Vicente.
Richard Ríos llegó al Benfica con grandes expectativas por el alto costo de su fichaje, pero en este inicio no le ha ido tan bien como se esperaba. El mediocampista colombiano todavía se está adaptando al ritmo de la liga portuguesa y a la exigencia de la Champions, y en algunos partidos le ha costado mostrar su mejor versión. Aun así, el club confía en que con más tiempo y continuidad pueda recuperar el nivel que lo llevó a dar el salto a Europa.
Hoy jugó los 90 en un partido aceptable
El colombiano fue titular y jugó todo el partido en la victoria del Benfica 2-1 sobre Gil Vicente, el colombiano desde una vista táctica no lo hizo mal, recuperó balones y organizó el mediocampo de su equipo, sin embargo, la hinchada del equipo portugués espera mucho más del colombiano que no ha logrado mostrar el nivel que lo llevó a dar el salto al futbol europeo.
El partido de Richard fue un partido aceptable tirando a flojo, en cuanto a pases entregó bien 23 de los 29 que intentó y completó uno de los dos regates pero el problema va cuando se mira los balones perdidos, el colombiano perdió 14 posesiones de su equipo dejándolo en varias ocasiones mal parado o desacomodado en el fondo. En marca anduvo bien, ganó la mitad de sus duelos y se impuso con vehemencia cuando la jugada lo ameritaba, terminó con amarilla.
Cuando vuelve a jugar Ríos
Se viene un choque con mucha expectativas: el 30 de septiembre de 2025, el Benfica visitará al Chelsea en Stamford Bridge por la fase de grupos de la Champions League. Ambos equipos perdieron su primer partido en el grupo y buscarán recuperarse con una victoria que les dé impulso. Para Benfica, será también importante superar el golpe anímico tras la inesperada derrota en casa ante el Qarabag. Será un duelo intenso, con presión para los portugueses y con el Chelsea defendiendo su fortaleza en casa.
