Un partido con sabor a Mundial: “Queremos ponernos a prueba"

Bajas sensibles para el equipo oceánico

El conjunto dirigido por Darren Bazeley afrontará el amistoso con varias ausencias importantes. Seis de sus jugadores habituales no podrán estar por lesión o molestias físicas, entre ellos el capitán Chris Wood, además de Liberato Cacace, Callum McCowatt, Alex Paulsen, Ryan Thomas y Tim Payne.

El seleccionador lamentó las bajas, pero aseguró que servirán para evaluar nuevas alternativas de cara al torneo global:

“Es normal perder a uno o dos jugadores por lesión, pero es una verdadera lástima tener seis ausentes justo antes de dos partidos importantes. Sin embargo, esto abre la puerta para que otros futbolistas aprovechen su oportunidad”, afirmó Bazeley.

Un reto con sabor a Copa del Mundo

Nueva Zelanda enfrentará a Colombia el sábado 15 de noviembre a las 7:00 p.m. en el Chase Stadium de Fort Lauderdale. Luego, el martes 18, se medirá frente a Ecuador, mientras que la Tricolor cerrará su año contra Australia.

El técnico oceánico explicó que este tipo de amistosos están pensados para replicar lo que podrían vivir en el Mundial:

“Queremos ponernos a prueba en la mayor cantidad de situaciones posibles que podríamos enfrentar en la Copa Mundial. Siempre queremos tener disponible al equipo más fuerte, pero estos partidos nos servirán para medir nuestra respuesta ante la adversidad”, declaró el entrenador.