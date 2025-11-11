Actualizado:
Mar, 11/11/2025 - 13:44
Un partido con sabor a Mundial: “Queremos ponernos a prueba"
La selección Colombia se prepara para su primer amistoso de esta fecha FIFA.
La Selección Colombia sigue su preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026 y tendrá un nuevo examen internacional este sábado ante Nueva Zelanda, en Fort Lauderdale.
El encuentro servirá como antesala a la cita orbital y como una oportunidad para medir fuerzas entre dos selecciones que ya tienen su boleto asegurado al Mundial.
Bajas sensibles para el equipo oceánico
El conjunto dirigido por Darren Bazeley afrontará el amistoso con varias ausencias importantes. Seis de sus jugadores habituales no podrán estar por lesión o molestias físicas, entre ellos el capitán Chris Wood, además de Liberato Cacace, Callum McCowatt, Alex Paulsen, Ryan Thomas y Tim Payne.
El seleccionador lamentó las bajas, pero aseguró que servirán para evaluar nuevas alternativas de cara al torneo global:
“Es normal perder a uno o dos jugadores por lesión, pero es una verdadera lástima tener seis ausentes justo antes de dos partidos importantes. Sin embargo, esto abre la puerta para que otros futbolistas aprovechen su oportunidad”, afirmó Bazeley.
Un reto con sabor a Copa del Mundo
Nueva Zelanda enfrentará a Colombia el sábado 15 de noviembre a las 7:00 p.m. en el Chase Stadium de Fort Lauderdale. Luego, el martes 18, se medirá frente a Ecuador, mientras que la Tricolor cerrará su año contra Australia.
El técnico oceánico explicó que este tipo de amistosos están pensados para replicar lo que podrían vivir en el Mundial:
“Queremos ponernos a prueba en la mayor cantidad de situaciones posibles que podríamos enfrentar en la Copa Mundial. Siempre queremos tener disponible al equipo más fuerte, pero estos partidos nos servirán para medir nuestra respuesta ante la adversidad”, declaró el entrenador.
Colombia, una prueba de alto nivel
Para Nueva Zelanda, enfrentar a la Selección Colombia representa un examen exigente. El equipo de Néstor Lorenzo llega con una sólida base, buen presente individual de varias figuras en Europa y la ambición de cerrar el 2025 con una victoria que mantenga la confianza del grupo.
Ambos seleccionados usarán este partido como termómetro final antes de la recta definitiva hacia el Mundial. Será un duelo que promete ritmo, intensidad y, sobre todo, una mirada anticipada a lo que puede ofrecer cada equipo en la próxima Copa del Mundo
Fuente
Antena 2