Equipo sudamericano sigue vivo en el Mundial Sub-17; definidas las semifinales
El certamen orbital va llegando a sus instancias finales.
Uno de los eventos organizados por la FIFA que actualmente se está desarrollando es el Mundial Sub-17 de Catar, certamen que este viernes 21 de noviembre tenía sus cruces de cuartos de final, donde un equipo sudamericano avanzó a la siguiente ronda del campeonato.
A esta fase de cuartos de final llegaban dos selecciones africanas, una asiática, cuatro europeas y una sudamericana, representante de la Conmebol que sigue con vida en esta competencia y mira de cerca la disputa del título.
Brasil sigue vivo en el Mundial Sub-17
La Selección de Brasil, que venía de vencer con mucho suspenso a Francia por la tanda de los penaltis, superó 2-1 a Marruecos para avanzar a las semifinales del partido, duelo donde anotó el gol del triunfo cuando transcurría el minuto final del compromiso.
Por otro lado, en duelo de equipos europeos entre Portugal y Suiza, el equipo luso siguió demostrando su firme candidatura al título superando por 2-0 al cuadro ‘helvético’, recordando que en la ronda anterior se había impuesto 5-0 a México.
Brasil derrotó a Marruecos en el último minuto
Así se jugarán las semifinales del Mundial Sub-17 de Catar 2025
En los compromisos que abrían la jornada de este viernes hubo triunfos por la mínima diferencia, donde Italia se impuso a Burkina Faso, mientras que el conjunto de Austria eliminó al fuerte equipo de Japón, dejando así por fuera de esta competencia a las selecciones de Asia y África.
Para las semifinales, habrá una final adelantada entre Brasil y Portugal, mientras que el otro duelo para definir el equipo que peleará el título saldrá del choque entre Italia y Austria, garantizando así una selección europea en el duelo cumbre, recordando que de los participantes en esta fase del torneo solo ‘La Canarinha’ ha sido campeón de este certamen (4 trofeos).
