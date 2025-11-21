Equipo sudamericano sigue vivo en el Mundial Sub-17; definidas las semifinales

Uno de los eventos organizados por la FIFA que actualmente se está desarrollando es el Mundial Sub-17 de Catar, certamen que este viernes 21 de noviembre tenía sus cruces de cuartos de final, donde un equipo sudamericano avanzó a la siguiente ronda del campeonato.

A esta fase de cuartos de final llegaban dos selecciones africanas, una asiática, cuatro europeas y una sudamericana, representante de la Conmebol que sigue con vida en esta competencia y mira de cerca la disputa del título.

Lea también: ¿James vuelve a Europa? Aseguran que un equipo español lo quiere