Un viejo conocido levanta la mano para dirigir al Junior: "llegaré a un acuerdo"

Tras la eliminación de la Copa Libertadores, Junior de Barranquilla vive momentos de tensión, pues el conjunto rojiblanco debe enfocarse en la Liga BetPlay, torneo en el que se encuentra en la séptima casilla con 11 unidades sumadas en siete compromisos disputados.

Pese a esto, la reciente derrota del Tiburón ante el Deportivo Pasto por la mínima diferencia generaría dudas sobre la continuidad de Arturo Reyes, mandamás del Junior.

Aunque la eliminación de Libertadores extiende a 28 años la ausencia de clasificaciones a los cuartos de final y la reciente derrota ante Deportivo Pasto preocupan, lo cierto es que los altos mandos han decidido mantener a Arturo Reyes en el cargo. Fuad Char confirmó la continuidad de Reyes, pero con una condición crucial: el técnico deberá conseguir los seis puntos en los próximos encuentros contra Independiente Santa Fe y Deportivo Pereira, ambos partidos a disputarse en casa.

Le puede interesar: [Video] Agónico gol de Sinisterra para el triunfo del Bournemouth

Ahora, ante la situación del equipo y ante la probabilidad de la vacante en el banquillo tiburón, el entrenador Julio Comesaña levantó la mano para tomar las riendas del club, pues en Win Sports habló sobre su disposición en caso de ser llamado por la directiva.

“Si a mí me llaman y me dicen que quieren hablar conmigo, yo voy y escucho y si yo creo que soy la persona que quieren para el proyecto, llegaré a un acuerdo y si no soy esa persona les digo que no”, mencionó el uruguayo que ha dirigido al equipo en varias oportunidades.

Lea también: [Video] On fire: Jhon Durán marca golazo ante el Leicester City

Aunque de momento no hay nada oficial, la idea de la llegada de Comesaña nuevamente a Junior llena de ilusión a parte de la hinchada del equipo barranquillero por los diferentes logros del entrenador a cargo del club. Además de ser un recurrente en casos de emergencia para el club.

Por otro lado, Junior de Barranquilla enfrenta la baja de Gabriel Fuentes, jugador que viajó a Brasil para pasar los exámenes médicos con Fluminense y firmar contrato con el club de Jhon Arias y Kevin Serna por lo que el equipo deberá buscar un reemplazo en el mercado de fichajes para reemplazar al lateral.