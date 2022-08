Una buena indemnización: lo que cobraría Fernando Jaramillo si se va de la Dimayor

El fútbol colombiano atraviesa un momento de incertidumbre tras la posible salida de Fernando Jaramillo, el presidente de la Dimayor que tendría las horas contadas en su cargo debido a varios inconvenientes con las decisiones que benefician y afentan a los 32 clubes que conforman el balompié del país.

Aunque pareciera que el dirigente se niega a renunciar, se dio a conocer la catidad de dinero que espera en caso de tomar esta decisión, una cifra que no ha sido aprobada pero que está siendo estudiada por los presidentes de los equipos, quienes seguramente apostarán por llegar a un acuerdo mutuo.

Muchas personas que estan en cabeza de los diferentes clubes, han manifestado el inconformismo que tienen con Jaramillo tras decisiones como levantar las saciones, dejar que los equipos sedan su localía, el anuncio de no realizar una liga femenina para el segundo semestre de este año y otras muchas cosas que implican un conducto irregular dentro de la Dimayor.

En una rueda de prensa dada el pasado martes, el presidente de la Dimayor aclaró que si salía, eso no tendría nada que ver con el cambio de mandatario en el país: "Yo no soy funcionario público. Esto es un negocio privado y no depende del gobierno y, por su puesto, es un proceso y lo tenemos que llevar de la mejor manera. Si los clubes piden un cambio y quieren pensar diferente, adelante. La asamblea debe tener unos requisitos por cumplir y una agenda clara".

Por otro lado, se filtró que serían 400 millones de pesos lo que quiere Jaramillo para dejar el cargo y una situación que él mismo llama "un tema de institucionalidad de la Dimayor y hay que respetar la opinión de todos, por su puesto; ellos toman la decisión de lo que quieren y para dónde van, y el presidente tiene que velar por el bienestar. Yo tengo que ser parte de la solución y no del problema y el día que eso pase, yo no debería estar acá".

Jaramillo ya habría perdido a un hombre de confianza dentro de su equipo de trabajo, se trata de Vladimir Cantor, el gerente deportivo de la Dimayor, quien habría puesto en conocimiento su renuncia formal después de que se presentara el episodio con el equipo boyacense, el mismo que está peleando el descenso contra Cortuluá, por eso su alegato por permitir que los 'escarlatas' arriesgaran su condición de local.

Ese hecho aumentó los rumores del presidente que tiene al fútbol colombiano con incertidumbre de lo que podrá pasar.