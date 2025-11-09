Una lluvia de goles: Marruecos no tuvo piedad y rompió récord de goles

Un segundo tiempo demoledor

La diferencia se amplió aún más en el complemento. Marruecos mostró un fútbol ofensivo, preciso y contundente, frente a una Nueva Caledonia que sufrió también la expulsión de T. L. Glenn Dreuko al minuto 22.

Z. El Khalfioui, N. Haddani (doblete), Abdellah Ouazane, I. El Aoud (doblete) y un autogol de S. Andrew sellaron la goleada final de 16-0, un resultado que quedará grabado en la memoria del torneo.

Récord histórico en torneos oficiales

Con la victoria de hoy la selección marroquí entró en los libros de historia y seguramente por mucho tiempo, con el resultado final de 16-0 lograron la mayor diferencia en un torneo oficial de la FIFA, superando otros partidos como el 12-0 de Noruega a Honduras donde Haaland se dio a conocer o el 13-0 de España a Nueva Zelanda.

Una diferencia tan abultada no se había visto nunca en un torneo, sin embargo quedó muy lejos de la mayor goleada histórica en un partido oficial que todavía la tiene y seguramente nunca se la quiten, la victoria 31-0 que le propinó Australia a Samoa en un clasificatorio hacia el Mundial.