Actualizado:
Mar, 11/11/2025 - 20:31
Una nueva oportunidad para Durán: Este es el plan para recuperarlo
El colombiano tiene tiempo para recuperarse al 100% antes de volver a competencia.
La presente fecha FIFA llegó en un momento ideal para Jhon Jáder Durán. El atacante colombiano, que no fue convocado por Néstor Lorenzo para los amistosos de noviembre, se quedó en Turquía con el Fenerbahce para trabajar en su reacondicionamiento físico y retomar su mejor nivel competitivo.
Durán, a doble jornada en Estambul
Según informaron medios locales, el equipo dirigido por Domenico Tedesco ha diseñado un plan especial para los jugadores que no viajaron con sus selecciones. En el caso de Durán, el objetivo es claro, recuperar ritmo de competencia y potencia física tras un inicio de temporada irregular marcado por problemas musculares.
“Muchos jugadores se han incorporado a la selección nacional, pero jugadores como Jhon Durán y Marco Asensio entrenarán con el equipo. Los Amarillo-Azul Marino realizarán doble sesión de entrenamiento el miércoles y el jueves”, informó el periodista turco Erdem Akbaş.
El delantero cafetero cumplirá entrenamientos a doble jornada durante la pausa internacional, en los que se enfocará en fuerza, velocidad y finalización.
Tedesco confía en el regreso de Durán
Hace una semana, el propio Domenico Tedesco había adelantado el plan con el colombiano y destacó la importancia del trabajo que realizará en estos días.
“Entrenará con nosotros, lo cual sería bueno. Después de la fecha FIFA, Durán jugará más”, aseguró el técnico, dejando entrever que el exjugador de Aston Villa podría tener un papel más protagonista en el tramo final del año.
Fenerbahce, invicto y en la pelea por la cima
El Fenerbahce atraviesa un gran momento en la Superliga de Turquía: es segundo con ocho victorias y cuatro empates, siendo el único equipo invicto del campeonato.
El próximo compromiso será ante Rizespor, por la jornada 13, donde Durán espera volver a sumar minutos y demostrar que puede ser una de las cartas ofensivas del equipo en la lucha por el título.
Fuente
Antena 2