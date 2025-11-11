Una nueva oportunidad para Durán: Este es el plan para recuperarlo

Durán, a doble jornada en Estambul

Según informaron medios locales, el equipo dirigido por Domenico Tedesco ha diseñado un plan especial para los jugadores que no viajaron con sus selecciones. En el caso de Durán, el objetivo es claro, recuperar ritmo de competencia y potencia física tras un inicio de temporada irregular marcado por problemas musculares.

“Muchos jugadores se han incorporado a la selección nacional, pero jugadores como Jhon Durán y Marco Asensio entrenarán con el equipo. Los Amarillo-Azul Marino realizarán doble sesión de entrenamiento el miércoles y el jueves”, informó el periodista turco Erdem Akbaş.

El delantero cafetero cumplirá entrenamientos a doble jornada durante la pausa internacional, en los que se enfocará en fuerza, velocidad y finalización.

Tedesco confía en el regreso de Durán

Hace una semana, el propio Domenico Tedesco había adelantado el plan con el colombiano y destacó la importancia del trabajo que realizará en estos días.

“Entrenará con nosotros, lo cual sería bueno. Después de la fecha FIFA, Durán jugará más”, aseguró el técnico, dejando entrever que el exjugador de Aston Villa podría tener un papel más protagonista en el tramo final del año.