Una voz autorizada: Leyenda argentina se rinde ante Franco Mastantuono

Franco Mastantuono está dando mucho de que hablar en el mundo del futbol, el joven jugador argentino está haciendo muy buenos partidos en el Real Madrid y desde ya empieza a hacerse un lugar en el equipo merengue. Desde Argentina una de sus máximas figuras habló de él y se rindió a sus pies destacando sus cualidades e incluso comparándolo con él mismo.

Esta leyenda es campeón del mundo, de Copa América y de Champions entre muchas otras cosas, realmente es una voz autorizada para ilusionar con la irrupción de Mastantuono en el mundo del futbol.