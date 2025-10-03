Actualizado:
Vie, 03/10/2025 - 13:58
Una voz autorizada: Leyenda argentina se rinde ante Franco Mastantuono
Una de las máximas leyendas de la historia de Argentina habló sobre la nueva estrella, Mastantuono.
Franco Mastantuono está dando mucho de que hablar en el mundo del futbol, el joven jugador argentino está haciendo muy buenos partidos en el Real Madrid y desde ya empieza a hacerse un lugar en el equipo merengue. Desde Argentina una de sus máximas figuras habló de él y se rindió a sus pies destacando sus cualidades e incluso comparándolo con él mismo.
Esta leyenda es campeón del mundo, de Copa América y de Champions entre muchas otras cosas, realmente es una voz autorizada para ilusionar con la irrupción de Mastantuono en el mundo del futbol.
"Creo que tiene mucha más calidad que yo"
En una entrevista nada más y nada menos que Ángel Di María dio su opinión sobre lo que está haciendo Franco en su llegada al Real Madrid y no se quedó corto, lo elogió por su manera de jugar, su personalidad y sobre todo por su calidad, incluso se animó a compararlo con él y la respuesta dejó a más de uno sorprendido.
Arrancó bien la Champions. Creo que tiene mucha más calidad que yo. Entenderse con los compañeros tan rápido, la habilidad que tiene, esa picardía de querer encarar siempre y llevarse el mundo por delante es algo muy bueno.
El extremo argentino que ganó Mundial, Copa América, Champions no se guardó nada y dejó claro que la ilusión que está generando el ex River Plate es completamente justificada y que el nuevo jugador del Real Madrid está destinado a ser muy grande. "Lo van a valorar mucho , para tener 18 años y hacer lo que hace se necesita mucha personalidad".
Mastantuono despierta elogios en todas partes
Además de Ángel Di María el jugador del Madrid también ha recibido elogios por parte de su cuerpo técnico y de sus compañeros tanto de club como de selección, realmente Mastantuono está deslumbrando en el mundo del futbol, ahora con el regreso de Bellingham tendrá que competir por el puesto con uno de los mejores jugadores del mundo, pero parece tener todo el apoyo de su entrenador quien desde que llegó lo ha visto como un jugador diferencial para el equipo.
Fuente
Antena 2