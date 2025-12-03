Unión Berlín vs Bayern Múnich EN VIVO 3 de diciembre: hora y canal para ver a Luis Díaz

Unión Berlín y Bayern Múnich afinan detalles para un duelo vibrante correspondiente a los octavos de final de la Copa de Alemania, un choque que llega cargado de expectativa por el presente de ambos equipos y, sobre todo, por la presencia confirmada de Luis Díaz como titular en el gigante bávaro.

El colombiano, cada vez más asentado en la estructura de Vincent Kompany, se perfila como una de las grandes atracciones del compromiso. Si bien su temporada en la Bundesliga ha sido muy buena, la copa se ha convertido en otro escenario ideal para seguir brillando.

Del lado visitante, el Bayern afronta el duelo con una mezcla de confianza y exigencia. El campeón alemán quiere evitar cualquier sobresalto en un torneo que no ha logrado conquistar en los últimos años, algo inusual para su historia reciente. Allí aparece la figura de Luis Díaz, quien ha sido clave en las últimas presentaciones del equipo gracias a su desequilibrio, velocidad y capacidad para romper líneas. Su presencia en el once inicial vuelve a generar atención en Alemania, donde su adaptación ha sido más rápida de lo esperado.

El colombiano compartirá ataque con Harry Kane y Olisse, un tridente que promete dinamismo y peligrosidad constante. Para Unión, la misión será contener ese arsenal ofensivo sin renunciar a la posibilidad de sorprender. La mesa está servida para un partido intenso, con el Bayern como favorito, pero con un Unión decidido a rescribir el guion. La Copa, fiel a su tradición, siempre deja espacio para las sorpresas.