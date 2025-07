Unión Magdalena rompería mercado de fichajes: figura de un grande de Argentina

Comenzó de manera oficial el semestre de clausura de la Liga BetPlay y junto con ello se empezó a mover también el respectivo mercado de fichajes, en donde han sido pocos los equipos que han anunciado la llegada de nuevos jugadores, pero Unión Magdalena no se queda atrás.

Unión Magdalena, sino quiere llegar a descender a la segunda división nuevamente, está obligado a corregir el mal momento que vivió durante el primer semestre y que justamente lo dejó al fondo de la tabla de posiciones, habiendo sumado tan solo 11 puntos, razón por la cual las directivas del club comenzaron a reestructurar la plantilla de jugadores y anunciaron la llegada de figuras destacadas como Héctor Urrego, Joel Contreras y pronto se podría oficializar el fichaje de Manuel Tasso, guardameta de Independiente de Argentina.

Unión Magdalena prepara fichaje de lujo desde Independiente de Argentina

El regreso del conjunto samario a la Liga BetPlay no fue como se esperaba, su desempeño en el torneo fue excepcional, pero no pudo mantener su buen rendimiento luchando junto a los "más grandes" del Fútbol Profesional Colombiano, por lo que se quedó en el fondo de la tabla, en la casilla 19, con tan solo once unidades.

La salida de Jorge Luis Pinto del cargo como director técnico y la llegada de Alexis García sin poder dirigir desde la zona del banquillo afectó de gran manera al club, habiendo conseguido una única victoria en el semestre. Frente a esta situación, las directivas del 'ciclón' comenzaron a trabajar en la reestructuración de la plantilla, por lo cual se estaría trabajando en la incorporación de Manuel Tasso, quien ya estaría a mínimos detalles de convertirse en su nuevo guardameta.