Unión Magdalena rompió el mercado de fichajes: llegó campeón de Copa Sudamericana

El final de una nueva edición de la Liga BetPlay está a punto de llegar a su fin y junto con ello la ilusión de Independiente Medellín e Independiente Santa Fe, finalistas de la competencia, crece cada vez más, en especial después de haber dejado la serie abierta con un empate sin goles en El Campín y dejando todo para la definición en el Atanasio Girardot.

Mientras tanto, los demás equipos verán la final desde casa, pero no de "brazos cruzados", ya que trabajan también en el respectivo mercado de fichajes, tal como lo hace Unión Magdalena, quien el primer semestre deportivo llegó a su fin al quedar eliminado en el "todos contra todos" de la Liga BetPlay, con un rendimiento en la competencia bastante deplorable. El 'ciclón bananero' decepcionó de gran manera a nivel nacional y nuevamente corre el riesgo de descender a la segunda división del Fútbol Profesional Colombiano, por lo cual comienzan a reforzarse con grandes figuras como Héctor Urrego para intentar mantenerse en la primera categoría.

Unión Magdalena confirmó la llegada de Héctor Urrego

El regreso del conjunto samario a la Liga BetPlay no fue como se esperaba, su desempeño en el torneo fue excepcional, pero no pudo mantener su buen rendimiento luchando junto a los "más grandes" del Fútbol Profesional Colombiano, por lo que se quedó en el fondo de la tabla, en la casilla 19, con tan solo once unidades.

La salida de Jorge Luis Pinto del cargo como director técnico y la llegada de Alexis García sin poder dirigir desde la zona del banquillo afectó de gran manera al club, habiendo conseguido una única victoria en el semestre. Frente a esta situación, las directivas del 'ciclón' comenzaron a trabajar en la reestructuración de la plantilla, por lo cual confirmaron la llegada de un experimentado y campeón defensor central como lo es Héctor Urrego.