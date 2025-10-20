Universitario vs Ayacucho EN VIVO, 20 de octubre: hora y canal para ver Liga de Perú

Sigue la fecha 15 de la Liga de Perú con el vibrante partido entre Universitario de Deportes contra el Ayacucho en un enfrentamiento entre clubes que tienen realidades distintas. Por un lado, está el puntero, y por el otro, el antepenúltimo de la tabla de posiciones.

Universitario necesita respetar la casa para poder sacar una ventaja más grande con respecto a Alianza Lima, que, horas antes del juego entre la U y Ayacucho, superó a Sport Huancayo.

Con la presión de la victoria de Alianza Lima que se acerca al liderato, Universitario necesita obtener los tres puntos para alejarse cada vez más y sacar diferencias en ese mano a mano con el cuadro aliancista. Por su parte, Ayacucho no la pasa para nada bien en el torneo.

Ayacucho viene de empatar a dos goles contra ADT en la fecha pasada y tiene la necesidad de obtener los puntos para alejarse del fondo de la tabla. Por ahora están en la decimoséptima casilla con 15 unidades, sacándole cuatro al penúltimo y al último respectivamente.

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER UNIVERSITARIO DE DEPORTES VS AYACUCHO POR LA LIGA DE PERÚ ESTE LUNES 20 DE OCTUBRE

Un vibrante duelo entre Universitario de Deportes y Ayacucho que espera dar de qué hablar con realidades distintas entre el líder de la tabla de posiciones y un equipo que tambalea con el fondo. El partido se disputará en el Estadio Monumental de la ciudad de Lima a partir de las 8:15 de la noche, hora de Perú y se podrá ver por la señal de GOLPERÚ.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO UNIVERSITARIO DE DEPORTES VS AYACUCHO

Colombia, Ecuador y Perú: 8:15 P.M.

México: 7:15 P.M.

Bolivia y Venezuela: 9:15 P.M.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 10:15 P.M.