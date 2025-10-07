¡Uno más! Otra leyenda del Barcelona anunció su retiro a final de temporada

Jordi Alba dice adiós

Menos de dos semanas después de que Busquets anunciara su retiro ahora es el lateral izquierdo quien lo hace oficial, un jugador muy importante para la historia reciente del Barcelona decidió que al finalizar la temporada de la MLS dirá adiós a su carrera como futbolista profesional. Jordi jugó once temporadas en Barcelona que es donde más será recordado, ganó muchos títulos y se ganó un lugar en el corazón de todos los aficionados culés.

Antes del Barcelona surgió del Valencia donde se destacó más como extremo que como lateral, pero cuando se hizo con la posición no hubo duda que ahí era donde debía jugar, en Barcelona siempre ocupó esa posición y en el Inter Miami también y desde ahí se convirtió en uno de los mejores socios para Messi con quien tenía una química inigualable y se conocían de memoria, todos los amantes del futbol tendrán presente ese pase filtrado a la espalda del lateral rival del 10 argentino al lateral español.