¡Uno más! Otra leyenda del Barcelona anunció su retiro a final de temporada
El tiempo no se detiene y cada vez más leyendas de nuestro tiempo dicen adiós al futbol profesional.
Un histórico del Barcelona anunció que al final de temporada colgará las botas poniendo fin a una muy buena carrera deportiva. El campeón de 6 ligas, 5 copas del rey, 1 champions, 1 supercopa de Europa y 1 un mundial de clubes con el equipo blaugrana no va más como futbolista profesional, un jugador que vivió una de las mejores etapas de club compartiendo con Messi, Suárez, Neymar, Busquets, Iniesta, Xavi y toda esa generación de futbolistas que volvieron al equipo uno casi invencible.
El jugador llegó proveniente del Valencia y duró 11 temporadas en el equipo culé del que salió en la temporada 22/23 para tomar rumbo a Estados Unidos.
Jordi Alba dice adiós
Menos de dos semanas después de que Busquets anunciara su retiro ahora es el lateral izquierdo quien lo hace oficial, un jugador muy importante para la historia reciente del Barcelona decidió que al finalizar la temporada de la MLS dirá adiós a su carrera como futbolista profesional. Jordi jugó once temporadas en Barcelona que es donde más será recordado, ganó muchos títulos y se ganó un lugar en el corazón de todos los aficionados culés.
Antes del Barcelona surgió del Valencia donde se destacó más como extremo que como lateral, pero cuando se hizo con la posición no hubo duda que ahí era donde debía jugar, en Barcelona siempre ocupó esa posición y en el Inter Miami también y desde ahí se convirtió en uno de los mejores socios para Messi con quien tenía una química inigualable y se conocían de memoria, todos los amantes del futbol tendrán presente ese pase filtrado a la espalda del lateral rival del 10 argentino al lateral español.
No ganó Mundial pero si ganó con la selección
El lateral izquierdo no hizo parte de la plantilla que se coronó en 2010, sin embargo, si logró ganar con la selección española. Fue pieza clave en la Eurocopa del 2012 en donde incluso marcó en la final uno de los tantos con los que vencieron a Italia 4-0. También participó en las Euros de 2016 y 2020 y en los mundiales de 2014, 2018 y 2022 y fue capitán en la Nations League que ganaron en la temporada 22/23.
