"Uno no es nada en la vida": paradójica reflexión del 'Pipa' de Ávila días antes de su captura

Anthony el ‘Pipa’ de Ávila fue capturado hace unos días en Nápoles, Italia, tras una orden de arresto por presunto tráfico internacional de drogas.

El ex América de Cali es señalado por las autoridades de cometer varios delitos, que le podrían valer una condena de doce años de prisión.

De Ávila, recordado por ser uno de los mayores goleadores en la historia del fútbol colombiano, se encontraba en Europa desde hace varias semanas.

Así se confirma en un video que se filtró recientemente y que da cuenta de su presencia en la ciudad de Amsterdam (Países Bajos). El nacido en Santa Marta, al parecer, realizó una transmisión en vivo donde realizó una paradójica reflexión sobre la vida.

“Hay una reflexión muy importante: uno no es nada en la vida, se lleva un espejismo raro. La vida en todas las partes del mundo es lo mismo, adonde te metas. Lo material no sirve, vale es el ser humano. Puedes tener millones y millones, puedes tener los carros que tú quieras, las mujeres que tú quieras pero la lealtad y la espontaneidad del ser humano es lo más importante y la espiritualidad”, dijo.

Y añadió el ex futbolista: “después que te sientas bien, lo demás, en cuanto a lo material no sirve. Yo acá me siento bien, sentadito en este bordillo y soy feliz, chao”.

Anthony de Ávila hizo parte de las filas del América de Cali entre 1982 y 1996. Posteriormente volvió a vestirse con la camiseta del equipo escarlata en el año 2009, volviendo del retiro como jugador, para actuar en varios partidos de la liga local.