Uruguay define rivales: Confirmados dos amistosos previos al mundial

La selección uruguaya que viene de cerrar las eliminatorias rumbo al mundial de 2026 en la cuarta posición con 28 puntos ya prepara sus primeros dos amistosos previos al certamen mundialista.

En lo que queda de año todavía quedan 2 fechas FIFA más previas al sorteo que se llevará a cabo en diciembre, los equipos sudamericanos empiezan a definir sus rivales, buscando preparación, pero también tranquilidad para poder probar jugadores que sueñan con ir al mundial.