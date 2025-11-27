Uruguay tomó decisión final con Bielsa para la Copa del Mundo

La Asociación Uruguaya de Fútbol ratificó en las últimas horas al argentino Marcelo Bielsa como el director técnico de la selección de Uruguay para disputar la Copa del Mundo de 2026.

La continuidad de Bielsa se había puesto en duda, después de que se informara que algunos jugadores no estarían contentos con el manejo que le ha dado el entrenador al equipo en los recientes amistosos de preparación.

Adicionalmente, se informó que referentes como Federico Valverde y Darwin Núñez le habrían comunicado a Jorge Giordano, director de Selecciones Nacionales en la Asociación Uruguaya de Fútbol, que no volverían a jugar en el equipo nacional hasta que no se registre un cambio de entrenador.