Marcelo Bielsa, técnico de Uruguay para el Mundial
Marcelo Bielsa, técnico de Uruguay para el Mundial.
Jue, 27/11/2025 - 10:48

Uruguay tomó decisión final con Bielsa para la Copa del Mundo

El entrenador estuvo envuelto en una nueva polémica

La Asociación Uruguaya de Fútbol ratificó en las últimas horas al argentino Marcelo Bielsa como el director técnico de la selección de Uruguay para disputar la Copa del Mundo de 2026.

La continuidad de Bielsa se había puesto en duda, después de que se informara que algunos jugadores no estarían contentos con el manejo que le ha dado el entrenador al equipo en los recientes amistosos de preparación.

Adicionalmente, se informó que referentes como Federico Valverde y Darwin Núñez le habrían comunicado a Jorge Giordano, director de Selecciones Nacionales en la Asociación Uruguaya de Fútbol, que no volverían a jugar en el equipo nacional hasta que no se registre un cambio de entrenador.

Bielsa será el técnico de Uruguay en el Mundial

En las últimas horas, el comité ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol sostuvo dos reuniones, una con Jorge Giordano y otra con Marcelo Bielsa, quienes presentaron un informe de la situación y en especial del empate registrado ante México y la derrota sufrida ante Estados Unidos en la última fecha FIFA.

Tras el encuentro, se determinó continuar el proceso de Bielsa, por lo menos hasta la Copa del Mundo.

"Se evalúo la realidad deportiva actual del equipo en relación al próximo Mundial. Se obtuvieron conclusiones sobre lo que debe ser corregido. Se decidieron también los pasos a seguir para implementar la soluciones que se consideren necesarias", señala el comunicado de la AUF.

Nuevo integrante en el cuerpo técnico de Bielsa

Por otro lado, de manera extraoficial se explicó que la Asociación Uruguaya de Fútbol inició la búsqueda de un nuevo integrante para que haga parte del cuerpo técnico de Marcelo Bielsa.

La función de este nuevo miembro del cuerpo técnico sería la de llevar las relaciones con los jugadores, con el objetivo de mejorar la comunicación futbolistas-cuerpo técnico.

