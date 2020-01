Uruguay venció a Paraguay en su debut en el Torneo Preolímpico

El delantero Diego Rossi, elegido en 2019 como el mejor jugador menor de 22 años de la MLS, aprovechó este domingo un error de Paraguay en defensa y dio a Uruguay una victoria por 1-0 en el debut de ambas selecciones en el Grupo B del Preolímpico Sudamericano que se juega en Colombia.



El goleador del Los Ángeles FC anotó en el inicio del segundo tiempo, en el estadio Centenario de la ciudad de Armenia, el tanto del inicio triunfal de su equipo que fue superado en la primera mitad pero luego corrigió y defendió su ventaja con una actuación destacada de los centrales Santiago Bueno y Sebastián Cáceres.



Paraguay trató de hacerse del balón para hacer daño tuvo pero tuvo muchas dificultades para romper la defensa de Uruguay, que cuando tuvo el esférico encontró poco a Rossi ante la agresiva presión contraria en la zona central. La primera oportunidad llegó al minuto 13 en una gran jugada del escurridizo Jesús Medina por el costado derecho, donde se perfiló y sacó un zurdazo con el que exigió al portero uruguayo Ignacio de Arruabarrena.

Desde ese momento, la Albirroja tomó el control del partido y tuvo varias oportunidades con remates del goleador Hugo Fernández, el delantero Erik López, de Medina y del volante Cristhian Paredes, que salieron desviados o fueron atajados por el guardameta charrúa, hasta ese momento figura del juego. Sin embargo, la Celeste igualó las cargas y se sacudió del dominio rival con una gran jugada colectiva al 31 en la que participaron Joaquín Piquerez y el lateral José Luis Rodríguez, quien sacó un centro que cabeceó Rossi y atajó sin mayores dificultades Miguel Martínez.



Para el segundo tiempo, los uruguayos encontraron el tanto luego de que el paraguayo López mandara un pase hacia atrás que agarró el delantero uruguayo Juan Ignacio Ramírez, quien quedó mano a mano con el portero rival, falló su primer remate, tras lo cual Rossi, con un remate mordido puso a celebrar a la Celeste.



El equipo de Gustavo Ferreyra se replegó tras la anotación y complicó a un rival que no pudo volver a hacer circular el balón como lo hizo en la etapa inicial. Medina y el lateral Rodi Ferreira, los dos puntos más altos de la Albirroja en el primer tiempo, perdieron protagonismo y esto lo aprovechó su rival para controlar el partido sin el balón y tratar de hacer daño al contragolpe con Rossi y Ramírez.

En el minuto 72 hubo un apagón que sorprendió a los 22 jugadores. No obstante, el fluido eléctrico retornó seis minutos después y el partido continuó con los paraguayos tratando de romper la defensa uruguaya, muy concentrada ante los ataques. Los cambios no le funcionaron al técnico argentino Ernesto Marcucci quien mandó al terreno de juego al creativo Santiago Díaz, a Iván Franco y al delantero Sergio Bareiro que no consiguieron revertir la situación por lo que su equipo perdió su primer partido.



En la segunda jornada, a disputarse en miércoles en el estadio Hernán Ramírez Villegas de Pereira, Paraguay se enfrentará a la debutante Bolivia, mientras que Uruguay jugará contra la favorita Brasil.