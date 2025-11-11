Uzbekistán vs Panamá EN VIVO 11 de noviembre: cómo ver Mundial Sub 17

Los encargados de ir cerrando la primera fase del Mundial Sub 17 el 11 de noviembre serán Uzbekistán vs Panamá, dos escuadras que no llegan con un buen presente deportivo, tienen opciones claras de clasificar y por ende la obligación de ganar este duelo definitivo.

Uzbekistán llega a este enfrentamiento con la opción más clara de clasificar a la siguiente instancia de la competencia, ya que es segundo del Grupo J con 3 unidades.

Mientras que Panamá tiene una mínima chance para quedarse con el cupo si logra vencer a su rival por una diferencia de gol considerable y esperando a que Paraguay no sume de a tres unidades.

Siga Uzbekistán vs Panamá EN VIVO 11de octubre: hora y canal para ver Mundial Sub 17

El compromiso entre Uzbekistán vs Panamá se jugará a partir de las 08:30 hora Colombia, Perú y Ecuador. Mientras que desde Argentina, Uruguay y Brasil se comenzará a transmitir desde las 10:30 horas.

En cuanto a la respectiva transmisión de esta nueva instancia del Mundial Sub 17 se podrá ver a través de DSPORTS, Direct TV y DGO, pero también lo podrá seguir por Antena 2.