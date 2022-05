"Va para crack mundial": Cristóbal Soria confía en que Luis Díaz sea el verdugo del Real Madrid

La actuación de Luis Díaz en el fútbol internacional maravilla a propios y extraños. El colombiano ha tenido una gran temporada desde su arribo a Liverpool y en poco más de tres meses es de los favoritos de la afición 'Red'.

Vea también: Luis Díaz, imagen principal de Liverpool para la final de la FA Cup

No hay duda de que el extremo guajiro tendrá bastante apoyo para la final de Champions. Los hinchas del Liverpool y aquellos que no quieren al Real Madrid, hincharán por el ex Porto. Uno de los que más hará fuerza por Díaz es Cristóbal Soria.

El popular panelista del 'Chiringuito' ha mostrado su total apoyo al colombiano y espera que sea su carta de salvación para impedir una victoria del conjunto de Ancelotti en la final de Paris.

En días pasados, el comentarista andaluz publicó en su cuenta de Twitter dos trinos sobre 'Lucho' y escribió:

"Se llama Luis Fernando Diaz Marulanda es Colombiano y juega en el Liverpool. Quedémonos con su nombre por que podemos estar ante un grande para el fútbol colombiano y europeo…", en referencia al talento del atacante.