Las jugadores e integrantes del cuerpo técnico de la Selección Colombia femenina sub 17 regresaron al país después de lograr el segundo lugar en la Copa Mundial de la FIFA de la categoría que se disputó en la India.

Gustavo Petro, presidente de Colombia, recibió a la delegación en la Casa de Nariño para realizar un sentido homenaje por la actuación desarrollada en el certamen internacional y entregar algunos premios.

Lea también: Selección Colombia ya está en el país luego del Mundial: hay homenaje

Durante su discurso, el mandatario de los colombianos lanzó una sutil crítica a los directivos de la Federación Colombiana de Fútbol, Petro inició su alocución nombrando a cada una de las jugadores, cuerpo técnico e integrantes de la Selección Colombia.

Posteriormente, mencionó a los dirigentes de la FCF, al terminar pronunció la frase "todos hombres" y dirigió la mirada hacia la mesa principal en donde estaban la vicepresidenta Francia Márquez, la ministra del Deporte María Isabel Urrutia, la primera dama Verónica Alcocer y la jugadora Linda Caicedo.

El mandatario continuó su discurso y en este se cuestionó el por qué no hay una liga femenina organizada en Colombia y además criticó los logros del fútbol femenino.

Le puede interesar: Top 10 de equipos con mayores ingresos en el fútbol colombiano: SuperSociedades

"Por qué no hay una liga de fútbol femenina. A pesar de muchos anuncios, no hay una liga de fútbol femenina y sí de fútbol masculino. Con mucho respeto a los muchachos, las muchachas han sacado muchos más éxitos. Pero no hay una liga femenina de fútbol. Significa palabras más, palabras menos. que no hay una empresa dispuesta a poner dinero en el fútbol femenino y sí hay empresas dispuestas a poner dinero en el fútbol masculino".

Petro también habló de los directivos.

"Hay directivos ven de forma peyorativa el fútbol de mujeres y sobrevaloran el fútbol de hombres. Discriminación que se ve y se tiene en el deporte y está en todos los ámbitos de la sociedad. Le hago una petición a los directivos de la Federación a que hagan un esfuerzo para que el mundo del fútbol sea equilibrado".