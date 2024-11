Vainazo de Yoreli Rincón a jugadoras de la selección Colombia: revive la polémica

Una de las jugadoras más importantes en el fútbol colombiano es, sin duda, Yoreli Rincón, quien dejó de ser llamada a la selección a pesar de estar en un buen nivel deportivo.

¿La razón? Pues todo siempre ha apuntado a un veto por parte de la Federación Colombiana de Fútbol, pero más allá de eso, parece que hay algunas cosas de las jugadoras de la selección con las que Yoreli no está de acuerdo y eso lo terminó de dejar claro en las últimas horas.

A través de su cuenta de X, Rincón aprovechó para lanzar un vainazo a algunas referentes de la 'tricolor', entre las que seguramente hay jugadoras como Catalina Usme, quien en su momento confesó que no había vetos en la selección y eso desató una polémica.

Para esta oportunidad, Yoreli inició diciendo: "Me despierto hoy por qué me llevaban días diciendo que debía ver el Documental de la Selección Española Se Acabó. Me puso bastante sentimental hoy, revive muchas emociones vividas".

Con emociones vividas seguramente hizo referencia a lo que vivió en su momento del veto de la selección, del que también fueron víctimas otras jugadoras como Natalia Gaitán e Isabella Echeverri.

"Lucharon TODAS realmente un grupo de mujeres que fueron todas por una", añadió.

Resaltó la palabra 'todas', lo que deja claro que en su momento de luchar contra algunas injusticias de la Federación no sintió el apoyo de sus compañeras de selección.

No es la primera vez que Yoreli habla de este tema e incluso constantemente toca este tipo de temas que claramente se convirtieron en una mancha para su carrera.