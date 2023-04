Vale 20 millones de euros y corre peligro de perderse el Mundial sub 20 con la Selección Colombia

La Selección Colombia se alista para la disputa del Mundial sub 20, el cual se cumplirá en Argentina (nueva sede tras la decisión de FIFA de hacer a un lado a Indonesia), y por ello el entrenador Héctor Cárdenas ultima detalles de la convocatoria, en la cual podría haber varias novedades.

Pues los microciclos que está liderando Héctor Cárdenas tienen que ver con la posibilidad de que alguno de los convocados supla -de ser necesario- a los que tienen casi asegurado su puesto para la Copa del Mundo.

Lo anterior tomaría más fuerza si se tiene en cuenta que una de las figuras de la Selección Colombia -por el cual piden 20 millones de euros- no jugaría el Mundial y no precisamente por lesión.

Jhon Jáder Durán podría perderse el Mundial sub 20 con la Selección Colombia

Pues Jhon Jáder Durán podría no jugar el Mundial sub 20 con la Selección Colombia; esto, en vista de que no es obligación de su club, el Aston Villa, prestarlo para este certamen.

Además, esta posibilidad toma más fuerza si se tiene en cuenta que el internacional argentino Alejandro Garnacho no será prestado por Manchester United y por ende la Albiceleste (anfitriona del torneo) no contará con él para el Mundial.

Es importante recordar que Aston Villa es uno de los equipos que se encuentra en la lucha por un cupo a un torneo internacional en Premier League, pues marcha sexto con 50 puntos (a siete partidos del final del certamen).