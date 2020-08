La llegada de Radamel Falcao García a Manchester United no se dio en el momento justo y el colombiano no correspondió a las expectativas, por lo que su estadía en el fútbol inglés puede ser analizada como uno de los episodios no tan exitosos dentro de su carrera. Sin embargo, más allá de las circunstancias, pues Falcao apenas se estaba recuperando de su lesión, lo cierto es que el colombiano nunca entró en los planes de su primer técnico, Louis van Gaal, quien lo dirigió en Manchester United.

Le puede interesar: Fichaje de Messi: en Inglaterra hacen cuentas para tenerlo como refuerzo

En diálogo con el portal británico 'Four Four Two' el técnico holandés aseguró que el atacante colombiano no estaba en sus planes, pues él apuntaba a otro tipo de jugadores y contó quiénes eran sus favoritos para ocupar el lugar de delantero en un equipo como Manchester United: "Quería a Lewandowski, pero cuando resultó difícil, traté de conseguir a Gonzalo Higuaín en su lugar".

Luego de esto, también se refirió a los otros fichajes que solicitó a la dirigencia, dejando en claro que apuntaba bastante alto: "Antes de mi llegada también hablé con la directiva sobre Neymar. Si estás en el United, tienes que pensar en grande. Él también fue interesante para el club en términos de venta de camisetas y yo quería tener extremos rápidos. Por eso traté de conseguir a Sadio Mané y Riyad Mahrez. Müller también estaba en mi lista de deseos".

Lea también: Corta y sin tantas vueltas: así fue la llamada de Koeman a Suárez

Más allá de esto, lo cierto es que Falcao nunca sonó, sin embargo, tal vez entendiendo las situaciones o buscando que el jugador retomara su nivel con total normalidad, luego de su lesión, parece que el equipo inglés se jugó una carta importante y, en este caso, perdió la mano, pues el futbolista solo anotó cuatro tantos.