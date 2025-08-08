Vasco da Gama rompería mercado de fichajes con figura de Selección Colombia

La Selección Colombia sigue dando de qué hablar durante el reciente mercado de fichajes, ya que varias de las figuras que militan actualmente cambiaron de clubes y salieron rumbo a las grandes ligas de Europa. Aún así, el fútbol sudamericano no se queda atrás y desde Brasil están buscando la manera de reforzarse también con jugadores de élite.

Vasco da Gama sería justamente uno de los protagonistas sudamericanos que buscaría concretar un fichaje de lujo con amplia experiencia en la zona defensiva como lo es Carlos Cuesta, quien milita actualmente en Galatasaray de Turquía, pero no sería tomado en cuenta para la temporada que está próxima a iniciar, por lo que estaría buscando nuevo equipo y el fútbol brasilero podría ser una buena opción.

Carlos Cuesta alista su salida de Galatasaray y tomaría rumbo a Brasil

El defensor de 26 años, a pesar de sus destacadas actuaciones en la Selección Colombia al mando de Néstor Lorenzo y en el fútbol de Bélgica con la camiseta de Genk, no terminó de convencer del todo al estratega Okan Buru, quien decidió que no formaría parte de la lista de 35 jugadores inscritos para la temporada 25/26.

Esta decisión fue sorpresiva y obligó a que el jugador comenzara a buscar un nuevo equipo antes de que comiencen de manera oficial las competencias alrededor del mundo y, posteriormente, que cierre el mercado de fichajes. Cuesta se encuentra evaluando opciones de distintas ligas, con ofertas desde Rusia, Países Bajos y Brasil.