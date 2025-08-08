Actualizado:
Vasco da Gama va por un tercer colombiano: millonaria oferta por un '10'
El equipo brasileño pretende salir de la zona de descenso en Brasil y volver a pelear por un título.
Vasco da Gama pretende conformar un equipazo para la segunda parte del año, pues luego de ser eliminado en playoffs de Copa Sudamericana por Independiente del Valle, se ha situado en las posiciones de descenso en el Brasileirao y su historia parece impedirle seguir por esa senda.
En ese caso, la dirigencia del club de Río de Janeiro se ha organizado para alcanzar refuerzos de primer nivel que le permitan salir de la zona de descenso en Brasil y pelear por un cupo a torneo internacional para 2026.
El defensa central Carlos Cuesta y el delantero Carlos Andrés Gómez son los dos futbolistas que pretende Vasco para la próxima temporada, y aunque parezca difícil su contratación, hará un esfuerzo, así como lo hará por un tercer colombiano, a quien ya le hizo llegar una propuesta millonaria.
El '10' colombiano que podría llegar a Vasco da Gama
Se conoció que Vasco da Gama planea el fichaje de Johan Rojas, mediocampista ofensivo cuyos derechos pertenecen a Rayados de Monterrey y actualmente se desempeña como cedido en Necaxa. La oferta inicial es para adquirir el 60 % de su pase.
La oferta millonaria que hizo Vasco da Gama por Johan Rojas
Según informó el periodista Felipe Sierra, la oferta que Vasco da Gama realizó por el 60 % de la ficha de Johan Rojas fue de 5 millones de dólares, cifra que rechazó Monterrey, pues lo tiene en sus planes para la próxima temporada.
Actualmente el futbolista de 22 años se desempeña en los Rayos del Necaxa como parte de su proceso de adaptación al fútbol mexicano, y en 2026 volvería a integrar las filas de Monterrey, a menos que llegue una oferta realmente interesante.
Las estadísticas y trayectoria de Johan Rojas
Johan Rojas se marchó de La Equidad a Monterrey en julio de 2024 y ese semestre lo jugó con la camiseta de los Rayados donde sumó doce participaciones, dos goles y una asistencia. Ya con la camiseta de Necaxa desde inicios de 2025, ha jugado 16 partidos con un saldo de dos goles y dos asistencias.
