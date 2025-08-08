Vasco da Gama va por un tercer colombiano: millonaria oferta por un '10'

Vasco da Gama pretende conformar un equipazo para la segunda parte del año, pues luego de ser eliminado en playoffs de Copa Sudamericana por Independiente del Valle, se ha situado en las posiciones de descenso en el Brasileirao y su historia parece impedirle seguir por esa senda.

En ese caso, la dirigencia del club de Río de Janeiro se ha organizado para alcanzar refuerzos de primer nivel que le permitan salir de la zona de descenso en Brasil y pelear por un cupo a torneo internacional para 2026.

El defensa central Carlos Cuesta y el delantero Carlos Andrés Gómez son los dos futbolistas que pretende Vasco para la próxima temporada, y aunque parezca difícil su contratación, hará un esfuerzo, así como lo hará por un tercer colombiano, a quien ya le hizo llegar una propuesta millonaria.

El '10' colombiano que podría llegar a Vasco da Gama

Se conoció que Vasco da Gama planea el fichaje de Johan Rojas, mediocampista ofensivo cuyos derechos pertenecen a Rayados de Monterrey y actualmente se desempeña como cedido en Necaxa. La oferta inicial es para adquirir el 60 % de su pase.