Vea EN VIVO el posible último partido de James con León el 8 noviembre

El cierre de la edición de apertura 2025 de la Liga MX está a punto de comenzar con el protagonismo de dos escuadras que ya están eliminadas, León y Puebla, las cuales jugarán por no despedirse de la competencia con las manos vacías.

León será el encargado de auspiciar como local en esta fecha 17 del torneo y está obligado a sumar de a tres puntos para reivindicarse por el mal momento de la temporada, pero en especial porque este podría llegar a ser el último partido de James Rodríguez, el cual no renovaría el contrato que se le vence en diciembre.

Mientras que por el lado de Puebla tampoco cuenta con el mejor presente deportivo, está al fondo de la tabla de posiciones del la Liga MX habiendo ganado solo dos encuentros a lo largo del certamen y cerrando en la casilla 18.

Siga Club León vs Puebla EN VIVO 8 de noviembre: hora y canal para ver Liga MX

El compromiso entre Club León vs Puebla se jugará en el Estadio Nou Camp a partir de las 20:00 hora Colombia, Perú y Ecuador. Mientras que desde Argentina, Uruguay y Brasil se comenzará a transmitir desde las 22:00 horas.

En cuanto a la respectiva transmisión de esta nueva jornada de la Leagues Cup, se podrá ver a través de Win Sports, Win Play y VIX, . Además también podrá seguirla por medio de Antena 2.