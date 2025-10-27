Cargando contenido

Carlos Andrés Gómez
AFP
Fútbol
Velocidad. potencia y regate, vea la asistencia de Gómez en Brasil

El extremo colombiano viene sumando minutos importantes en la liga brasileña.

Carlos Andrés Gómez es un extremo colombiano surgido de Millonarios que juega en Vasco da Gama, el colombiano tuvo un breve paso por Europa en donde no logró acomodarse y se dio así su regreso al futbol sudamericano donde está viviendo un gran momento. El extremo del equipo brasileño se destacó con una asistencia de gran calibre por la carrera previa. 

Una asistencia para el recuerdo

En el partido que se disputó el domingo en el que Vasco se impuso 3-0sobre Bragantino el extremo colombiano disputó un gran encuentro siendo clave en el equipo por su desborde y ofreciéndose siempre como opción de pase bien sea al pie o al espacio. Pues en una contra muy rápida dio una asistencia de la que seguramente se hablará en el mundo del futbol. 

El equipo recuperó en el borde de su área y a partir de ahí fue toda de Carlos Andrés, empezó una cabalgata dejando rivales por el camino hasta que llegó a línea de fondo rival, en la cual volvió a encarar entrando al área para dejarle el gol servido a su compañero que solo tenía que definir después de la gran jugada del colombiano. 

Sus opciones en selección

Carlos Andrés Gómez es un jugador que ya ha sido llamado por Néstor Lorenzo, recordemos que él fue el que marcó el 2-2 parcial frente a Uruguay para que un minuto después los uruguayos se volvieran a poner por encima, desde ahí no ha vuelto a vestir la camiseta tricolor pero aspira a reencontrarse con su mejor forma para poder ilusionarse con la posibilidad del Mundial 2026. 

