Velocidad. potencia y regate, vea la asistencia de Gómez en Brasil

Una asistencia para el recuerdo

En el partido que se disputó el domingo en el que Vasco se impuso 3-0sobre Bragantino el extremo colombiano disputó un gran encuentro siendo clave en el equipo por su desborde y ofreciéndose siempre como opción de pase bien sea al pie o al espacio. Pues en una contra muy rápida dio una asistencia de la que seguramente se hablará en el mundo del futbol.

El equipo recuperó en el borde de su área y a partir de ahí fue toda de Carlos Andrés, empezó una cabalgata dejando rivales por el camino hasta que llegó a línea de fondo rival, en la cual volvió a encarar entrando al área para dejarle el gol servido a su compañero que solo tenía que definir después de la gran jugada del colombiano.