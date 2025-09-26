Actualizado:
Vie, 26/09/2025 - 15:45
Venezuela lo hizo oficial: Este será su nuevo director técnico
La selección venezolana se prepara para disputar dos amistosos en la fecha FIFA de octubre.
Venezuela quedó sin opciones en el repechaje rumbo al Mundial tras la dura derrota ante Colombia, pero ahora el equipo se enfoca en lo que viene. En octubre disputará dos partidos amistosos que servirán para seguir trabajando en su renovación: primero enfrentará a Argentina el 10 de octubre en Miami y luego jugará contra Canadá el 18 del mismo mes. Estos duelos serán una buena oportunidad para probar variantes y mantener el ritmo competitivo de la Vinotinto.
Vizcarrondo es el elegido por el momento
Oswaldo Vizcarrondo es un exfutbolista y actual entrenador venezolano, nacido en Caracas el 31 de mayo de 1984. Como jugador se destacó como defensa central, reconocido por su fortaleza aérea y liderazgo dentro de la cancha. Fue internacional con la Vinotinto en más de 80 ocasiones, participando en varias ediciones de la Copa América, incluida la histórica del 2011, donde Venezuela alcanzó las semifinales. A nivel de clubes, vistió camisetas importantes como las de Caracas FC, Olimpo de Argentina, Lanús, América de México y Nantes de Francia, entre otros. Tras su retiro, decidió formarse como entrenador y actualmente dirige a las categorías juveniles de la selección venezolana (Sub-17 y Sub-15), con el objetivo de aportar su experiencia y contribuir al desarrollo de nuevas generaciones de futbolistas en el país.
Ahora el exjugador se convertirá en el entrenador interino de la selección venezolana de futbol de mayores, con la oportunidad de demostrar lo aprendido toma el mando momentáneamente del seleccionado buscando pasar el mal trago luego de la fea eliminación del repechaje.
Mientras llega el oficial...
Mientras la Federación Venezolana de Fútbol define al nuevo seleccionador absoluto, Oswaldo Vizcarrondo asumirá de manera provisional la conducción de la Vinotinto. Su rol será clave para mantener la estabilidad del grupo y darle continuidad al trabajo mientras se oficializa la llegada del próximo técnico. Con su experiencia como jugador internacional y formador de jóvenes talentos, se espera que aporte orden y compromiso en esta etapa de transición.
Fuente
Antena 2