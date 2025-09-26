Venezuela lo hizo oficial: Este será su nuevo director técnico

Vizcarrondo es el elegido por el momento

Oswaldo Vizcarrondo es un exfutbolista y actual entrenador venezolano, nacido en Caracas el 31 de mayo de 1984. Como jugador se destacó como defensa central, reconocido por su fortaleza aérea y liderazgo dentro de la cancha. Fue internacional con la Vinotinto en más de 80 ocasiones, participando en varias ediciones de la Copa América, incluida la histórica del 2011, donde Venezuela alcanzó las semifinales. A nivel de clubes, vistió camisetas importantes como las de Caracas FC, Olimpo de Argentina, Lanús, América de México y Nantes de Francia, entre otros. Tras su retiro, decidió formarse como entrenador y actualmente dirige a las categorías juveniles de la selección venezolana (Sub-17 y Sub-15), con el objetivo de aportar su experiencia y contribuir al desarrollo de nuevas generaciones de futbolistas en el país.

Ahora el exjugador se convertirá en el entrenador interino de la selección venezolana de futbol de mayores, con la oportunidad de demostrar lo aprendido toma el mando momentáneamente del seleccionado buscando pasar el mal trago luego de la fea eliminación del repechaje.