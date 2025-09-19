Venezuela muy cerca de su nuevo técnico: Viejo conocido volvería a dirigir a la selección

Un viejo conocido volvería al puesto

Todo parece indicar que César Farías estaría muy cerca de volver a dirigir a la selección de Venezuela. Su nombre ha empezado a sonar con fuerza en medios y distintos reportes aseguran que la Federación Venezolana de Fútbol lo tendría como principal candidato para asumir el cargo. La posibilidad se abrió tras la salida de Batista del banquillo y con Farías libre después de salir de Junior de Barranquilla, lo deja libre para negociar y aumenta las versiones sobre su retorno a la Vinotinto.

Aunque no existe un anuncio oficial, los rumores han ido tomando fuerza y generan expectativa en la afición venezolana. Algunos destacan su experiencia y los logros que consiguió en su primer ciclo, mientras que otros consideran que la selección debería buscar un nuevo perfil en el banquillo. Por ahora, el panorama sigue en el terreno de la especulación, pero todo apunta a que Farías podría volver a ponerse el buzo de seleccionador nacional en los próximos meses.