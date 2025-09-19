Actualizado:
Vie, 19/09/2025 - 21:15
Venezuela muy cerca de su nuevo técnico: Viejo conocido volvería a dirigir a la selección
Después de la desilusión tras la no clasificación al repechaje la selección venezolana está cada vez más cerca de confirmar su nuevo técnico
Después de la dolorosa eliminación del mundial, la selección venezolana tomó la decisión de cambiar su entrenador, tras una ardua búsqueda todo parecería indicar que ya encontraron al nuevo técnico para los próximos años.
Después de la derrota por 6 goles a 3 que le propinó Colombia a Venezuela, aparte de quitarles cualquier posibilidad de ir al mundial también terminó con la etapa de Batista como entrenador de la selección.
Un viejo conocido volvería al puesto
Todo parece indicar que César Farías estaría muy cerca de volver a dirigir a la selección de Venezuela. Su nombre ha empezado a sonar con fuerza en medios y distintos reportes aseguran que la Federación Venezolana de Fútbol lo tendría como principal candidato para asumir el cargo. La posibilidad se abrió tras la salida de Batista del banquillo y con Farías libre después de salir de Junior de Barranquilla, lo deja libre para negociar y aumenta las versiones sobre su retorno a la Vinotinto.
Aunque no existe un anuncio oficial, los rumores han ido tomando fuerza y generan expectativa en la afición venezolana. Algunos destacan su experiencia y los logros que consiguió en su primer ciclo, mientras que otros consideran que la selección debería buscar un nuevo perfil en el banquillo. Por ahora, el panorama sigue en el terreno de la especulación, pero todo apunta a que Farías podría volver a ponerse el buzo de seleccionador nacional en los próximos meses.
Una ilusión que se vuelve a encender
La posible vuelta de César Farías se perfila como un nuevo capítulo cargado de expectativas para el fútbol venezolano. Tras la dura eliminación del Mundial, la Vinotinto necesita reencontrar confianza y construir un proyecto sólido que le permita competir con mayor regularidad en el plano internacional.
La Federación tendrá que decidir si apuesta por la trayectoria de un viejo conocido o si se inclina por un cambio de rumbo con nuevas ideas. Lo cierto es que el futuro inmediato de la selección genera gran interés, y cualquier decisión marcará el camino de un proceso que buscará dejar atrás la decepción mundialista para ilusionar nuevamente a los aficionados.
Fuente
Antena 2