Venezuela reveló su plan para vencer a Colombia quedarse con el repechaje al Mundial
Venezuela sabe que tiene una oportunidad de oro para llegar a su primera Copa del Mundo.
La Selección de Venezuela ha dejado claro que no se conformará con lo logrado hasta ahora y por Salomón Rondón, envió un mensaje cargado de emoción y firmeza antes del duelo ante la Selección Colombia: la clasificación al repechaje no se pedirá como un favor, sino que deberá conquistarse en la cancha.
El líder del ataque venezolano apareció en un video oficial con un discurso que de inmediato se convirtió en lema nacional. Con voz segura y llena de carácter, Rondón recordó que durante años la hinchada se ha preguntado lo mismo: “¿Se podrá? ¿Será que esta vez sí lo logramos?”. La respuesta, contundente, se resume en una sola idea que resonó en todo el continente: “La historia no nos abrirá la puerta, tendremos que tumbarla juntos”.
Para los jugadores y el equipo, el grito repetido en redes sociales, refleja el deseo de romper con un pasado en el que las oportunidades se escapaban de las manos. Para Venezuela, no es momento de dudar, sino de convencerse de que la unión entre futbolistas y aficionados puede marcar la diferencia en este cierre de las eliminatorias sudamericanas.
Colombia sabe que el duelo será mucho más que un clásico regional. Representa la ocasión de oro para su rival de alcanzar, por primera vez, un boleto al repechaje rumbo a la Copa del Mundo. El escenario elegido, el estadio de Maturín, ya se prepara para teñirse de granate y recibir a una afición que sueña con escribir una página gloriosa en la historia del balompié nacional.
Las cuentas para la clasificación son claras. Con un triunfo ante los cafeteros, el equipo dirigido por Fernando Batista aseguraría de inmediato el cupo. En caso de igualar, necesitará que Bolivia no logre vencer a Brasil en su propio compromiso. Y si la derrota aparece en el marcador, todavía quedará una mínima posibilidad, siempre y cuando el cuadro boliviano tampoco sume de a tres frente a la verdeamarela.
Por el lado de los rivales, la Tricolor no llega con la presión de la clasificación, pues ya aseguró su pasaje directo al Mundial. Sin embargo, el portero Camilo Vargas dejó claro que la meta del plantel está lejos de conformarse con el deber cumplido: “Contentos por haber conseguido la clasificación, pero conscientes del partido que tenemos mañana… queremos quedar en lo más alto de la tabla”. Así, los dirigidos por Néstor Lorenzo buscarán cerrar con autoridad.
La historia no nos abrirá la puerta, tendremos que tumbarla JUNTOS— La Vinotinto (@SeleVinotinto) September 8, 2025
Siempre es SIEMPRE
𝑳𝒂 𝑽𝒊𝒏𝒐𝒕𝒊𝒏𝒕𝒐, Siempre 🇻🇪 @fvf_oficial@juvenilesfvf@FemeninoFVF@vinotintoplaya@FutsalFVF#SiempreVinotinto#Siempressiempre#Hastaquedejedelatir pic.twitter.com/4Wrn3IA0yh
Este panorama convierte el choque en un pulso lleno de matices: la necesidad contra la tranquilidad, la esperanza contra la experiencia, el sueño de miles de venezolanos contra la ambición de un equipo colombiano que pretende terminar como protagonista.
Las palabras de Salomón Rondón no son solo un discurso motivacional, sino el reflejo de un sentimiento colectivo. Venezuela entiende que la historia nunca ha sido generosa con su selección, pero ahora sienten que ha llegado la hora de derribar la puerta.
