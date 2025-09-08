Venezuela reveló su plan para vencer a Colombia quedarse con el repechaje al Mundial

Para los jugadores y el equipo, el grito repetido en redes sociales, refleja el deseo de romper con un pasado en el que las oportunidades se escapaban de las manos. Para Venezuela, no es momento de dudar, sino de convencerse de que la unión entre futbolistas y aficionados puede marcar la diferencia en este cierre de las eliminatorias sudamericanas.

Colombia sabe que el duelo será mucho más que un clásico regional. Representa la ocasión de oro para su rival de alcanzar, por primera vez, un boleto al repechaje rumbo a la Copa del Mundo. El escenario elegido, el estadio de Maturín, ya se prepara para teñirse de granate y recibir a una afición que sueña con escribir una página gloriosa en la historia del balompié nacional.

Las cuentas para la clasificación son claras. Con un triunfo ante los cafeteros, el equipo dirigido por Fernando Batista aseguraría de inmediato el cupo. En caso de igualar, necesitará que Bolivia no logre vencer a Brasil en su propio compromiso. Y si la derrota aparece en el marcador, todavía quedará una mínima posibilidad, siempre y cuando el cuadro boliviano tampoco sume de a tres frente a la verdeamarela.

Por el lado de los rivales, la Tricolor no llega con la presión de la clasificación, pues ya aseguró su pasaje directo al Mundial. Sin embargo, el portero Camilo Vargas dejó claro que la meta del plantel está lejos de conformarse con el deber cumplido: “Contentos por haber conseguido la clasificación, pero conscientes del partido que tenemos mañana… queremos quedar en lo más alto de la tabla”. Así, los dirigidos por Néstor Lorenzo buscarán cerrar con autoridad.