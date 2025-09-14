Venezuela rompe con todo: DT brasilero llegaría rumbo al Mundial 2030

Venezuela tendría a Tite en su lista de candidatos para dirigir la selección

En medio de este proceso de transición, han surgido con fuerza varios candidatos de renombre. Rafael Dudamel, recordado por su exitoso paso al frente del equipo juvenil que alcanzó el subcampeonato mundial Sub-20 en 2017, se presenta como una alternativa con experiencia y conocimiento profundo del balompié local.

“Conozco el ADN de esta selección y sé lo que se necesita para avanzar”, habría expresado en entrevistas previas el propio Dudamel, alimentando las expectativas sobre su posible retorno.

Otra figura que suena en los despachos de la FUTVE es César Farías, técnico con amplio bagaje en clubes y selecciones, reconocido por su carácter competitivo y capacidad para gestionar planteles en situaciones de alta presión. Su experiencia internacional podría ser un activo clave para encarar las eliminatorias venideras.

Por su parte, Oswaldo Vizcarrondo, con un perfil más joven, pero respetado en su trabajo con las categorías menores, encarna la idea de un proyecto fresco que apueste por el desarrollo de nuevas generaciones.

Sin embargo, la verdadera sorpresa llegó en las últimas horas con la filtración de un nombre de peso internacional. Según fuentes cercanas a la Federación Venezolana de Fútbol, se estudia seriamente la contratación de Adenor Leonardo Bacchi, “Tite”, exseleccionador de Brasil.

El brasileño, que en 2024 dirigió al Flamengo, cuenta con un historial exitoso en torneos de máxima exigencia. “La Vinotinto merece un salto de calidad y estamos evaluando todas las opciones”, habrían comentado directivos de la entidad en declaraciones recientes, confirmando los primeros contactos con el prestigioso entrenador.

La posibilidad de incorporar a un técnico del calibre de Tite marca un giro estratégico en la visión del fútbol venezolano. Su liderazgo, experiencia en mundiales y capacidad para gestionar grupos de élite lo convierten en un serio aspirante a encabezar el proceso hacia 2030. La presencia de nombres contrastados y de alcance internacional contrasta con las opciones locales, pero también evidencia el deseo de la FUTVE de colocar al equipo en un nuevo nivel competitivo.