Venezuela se fijó en la Liga BetPlay: sorpresivos jugadores convocados

Después de una triste eliminación de las Eliminatorias Sudamericanas, Venezuela quiere dejar pasar la desilusión con la Fecha FIFA de octubre en donde tendrán que enfrentar a su similar de Argentina y a Belice, ambos amistosos en suelo estadounidense.

Vea también: Davinson Sánchez brilló ante Liverpool: así le fue con Galatasaray en Champions

Con la salida de Fernando Batista, llegará la hora para que nuevamente un entrenador venezolano tome las riendas de la ‘Vinotinto’. Para los partidos de octubre y noviembre, quedó definido Oswaldo Vizcarrondo que tendrá que cambiar la cara del combinado nacional con una nueva apuesta generacional.

Para estos dos partidos, no tendrá a disposición a los referentes como Salomón Rondón, Yeferson Soteldo, Jefferson Savarino, Rafael Romo, Wuilker Faríñez, pero sí tendrá a jugadores de la Liga BetPlay. Además, contará con los regresos de Juan Pablo Añor, Alejandro Marqués, entre otros.

LOS TRES CONVOCADOS PARA LA SELECCIÓN DE VENEZUELA QUE JUEGAN EN LA LIGA BETPLAY

En la lista de Oswaldo Vizcarrondo, un entrenador que conoce a la perfección el fútbol colombiano contó con tres jugadores de la Liga BetPlay. América de Cali y La Equidad perderán fichas para afrontar las últimas jornadas del rentado nacional en busca de intentar sellar sus respectivas clasificaciones para los cuadrangulares que ya se ven difíciles por los malos resultados.

Le puede interesar: Nairo Quintana está de vuelta: Movistar Team confirmó plan con el colombiano

Entre los convocados de la Liga BetPlay, estarán el arquero del América de Cali, Joel Graterol y dos jugadores de La Equidad. Por un lado, Carlos Vivas que ya ha sido convocado en anteriores oportunidades y el delantero que ha sido titular en la institución aseguradora, Jovanny Bolívar.

En ese sentido, América ni La Equidad podrán contar con los jugadores que fueron convocados para jugar con Venezuela ante Argentina y Belice respectivamente. Los dos clubes se juegan muchas cosas en este final del campeonato, y los escarlatas perderán a su arquero titular que sobrepasó una lesión y que se convirtió en un inamovible.

La convocatoria de Oswaldo Vizcarrondo responde a un cambio generacional que quiere tener la ‘Vinotinto’ pensando en las Eliminatorias y el Mundial de 2030. América pierde a Joel Graterol, pero mantiene a Jhon Murillo que en esta ocasión no fue citado para la Fecha FIFA de octubre. Murillo no es una de las piezas titulares por parte de Alex Escobar y David González.

Por otro lado, en el caso de La Equidad, Venezuela se quedó con dos jugadores titulares. Carlos Vivas es uno de los zagueros defensivos de la institución aseguradora y Jovanny Bolívar es el referente de área.