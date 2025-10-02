Venezuela sueña con el Mundial: convocatoria lista para Liga Naciones

Está a punto de iniciar la CONMEBOL Liga de Naciones Femenina, un proyecto deportivo con el cual se busca impulsar el crecimiento del fútbol femenino en Sudamérica y ofrecer un calendario competitivo para las selecciones nacionales.

Este torneo se inspira en el modelo europeo con el objetivo de reducir la brecha existente con potencias de otras confederaciones, aumentando el nivel deportivo de las jugadoras sudamericanas y dejando como recompensa su respectiva clasificación a la Copa Mundial y por la cual ya empieza a pensar la Selección de Venezuela al confirmar su plantilla de jugadoras para asumir los dos primeros retos de la competencia.

Convocatoria de Venezuela para las dos primeras fechas de la Liga de Naciones

Para esta primera edición sin duda alguna las grandes favoritas serán Brasil, Argentina y Colombia, selecciones que han liderado tradicionalmente el panorama continental gracias a su talento y trayectoria. Aunque a la pelea se puede llegar a meter la 'vinotinto' por la mejoría deportiva que ha venido demostrando en competencias como la Copa América y otras de distintas categorías en donde poco a poco se va abriendo un nombre.

La selección comandada por el brasileño, Ricardo Belli, sueña con quedarse con uno de los cupos hacia la Copa Mundial 2027 que se llevará a cabo en Brasil y por lo cual decidió arrancar con lo mejor de lo mejor en cuanto a talento venezolano convocando a 26 jugadoras de amplia experiencia, pero también jóvenes talentos que le den un aire nuevo al equipo.