Venezuela Vs Colombia EN VIVO hoy 9 de septiembre Eliminatoria 2026

La Selección Colombia termina su participación en la Eliminatoria de la Conmebol rumbo a la Copa del Mundo de 2026 visitando en el estadio Monumental de Maturín a Venezuela.

El equipo nacional afronta el compromiso, después de haber asegurado la clasificación al Mundial, teniendo en cuenta que en la jornada 17 goleó en condición de local 3-0 a Bolivia.

Contra Venezuela, la Selección Colombia servirá como juez, ya que el equipo vinotinto está en búsqueda del boleto al repechaje intercontinental.