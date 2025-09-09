Cargando contenido

Venezuela Vs Colombia, fecha 18 de la Eliminatoria
Venezuela Vs Colombia, fecha 18 de la Eliminatoria.
Mar, 09/09/2025 - 14:58

Venezuela Vs Colombia EN VIVO hoy 9 de septiembre Eliminatoria 2026

Colombia visita a Venezuela en la fecha 18 del clasificatorio.

La Selección Colombia termina su participación en la Eliminatoria de la Conmebol rumbo a la Copa del Mundo de 2026 visitando en el estadio Monumental de Maturín a Venezuela.

El equipo nacional afronta el compromiso, después de haber asegurado la clasificación al Mundial, teniendo en cuenta que en la jornada 17 goleó en condición de local 3-0 a Bolivia.

Contra Venezuela, la Selección Colombia servirá como juez, ya que el equipo vinotinto está en búsqueda del boleto al repechaje intercontinental. 

Venezuela Vs Colombia: hora y cómo VER EN VIVO la Eliminatoria 

El partido entre Venezuela y Colombia por la fecha 18 de la Eliminatoria Sudamericana rumbo a la Copa del Mundo de 2026 se juega este martes 9 de septiembre a partir de las 6:30 de la tarde.

El compromiso se podrá VER EN VIVO por el Canal RCN con transmisión de Javier Fernández y comentarios de Carlos Antonio Vélez.

Venezuela y Colombia también contará con transmisión EN VIVO de La FM y Antena2.con con narración de Eduardo Luis y comentarios de Juan Felipe Cadavid.

