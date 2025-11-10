Venezuela vs Haití EN VIVO, 10 de noviembre: hora y canal Mundial Sub 17

Este lunes 10 de noviembre se juega la tercera fecha de la Copa del Mundo Sub-17 que se desarrolla en Doha, Catar. Venezuela enfrentará a Haití en un duelo crucial para poder sellar la clasificación junto con Egipto o Inglaterra que persiguen el mismo objetivo.

Con cuatro unidades en este momento, sería sumamente complejo que Venezuela, dirigida por Oswaldo Vizcarrondo se quede afuera de las fases finales del Mundial Sub-17. En esta prueba piloto con 48 selecciones participantes, clasificarán ocho mejores terceros para la instancia de dieciseisavos y esto puede darles la mano a los venezolanos en caso de un tropiezo ante Haití.

Para este compromiso, Venezuela es segunda del grupo con mismos puntos que Egipto que tiene mejor diferencia de gol. Inglaterra es tercera con la victoria frente a Haití que no ha podido sumar en las dos salidas que han afrontado.

Haití necesita sumar una victoria para pensar todavía en opciones de clasificación. La cosa es que la diferencia de gol poco ayuda para cumplir con ese objetivo de ser uno de los mejores terceros, dado que tienen –10 en ese componente. Venezuela ha demostrado poderío goleador a lo largo de este Mundial y esta no debe ser la excepción para la selección sudamericana.

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER VENEZUELA VS HAITÍ ESTE LUNES 10 DE NOVIEMBRE POR EL MUNDIAL SUB-17

El partido entre Venezuela vs Haití que se jugará en Doha, Catar este lunes 10 de noviembre definirá el Grupo E del Mundial Sub-17. Con realidades distintas en el frente a frente, el partido arrancará a partir de las 10 de la mañana en horario de Colombia y podrá verse por DSports.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO VENEZUELA VS HAITÍ

Colombia, Ecuador y Perú: 10:45 A.M.

México: 9:45 A.M.

Bolivia y Venezuela: 11:45 A.M.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 12:45 P.M.