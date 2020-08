Verdugo de René Higuita le envió mensaje de felicitación en su cumpleaños

En medio de los varios saludos que recibió René Higuita en el día de su cumpleaños, hubo uno que llamó especialmente la atención del exguardameta de la Selección Colombia, quien fue reconocido mundialmente por su juego con los pies, su capacidad de ser un arquero líbero y toda una serie de "locuras" que le valieron su apodo, teniendo en cuenta que lo suyo fue algo excepcional bajo los tres palos.

Sin embargo, no todas las jugadas le salían bien a René y en en el Mundial de Italia 90 se encontró con un jugador como Roger Milla quien le cobró sus riesgos, le quitó un balón que intentó controlar en los tres cuartos de cancha y con anotó para eliminar a la Selección Colombia en los octavos de final, luego de un empate frente al equipo alemán, que había llevado a los dirigidos por Francisco Maturana a esta fase, por primera vez.

Así que en el día de su cumpleaños, fue el propio Milla quien se encargó de enviar un saludo a su amigo Higuita y lo hizo, nuevamente, usando su cuenta de Twitter en la que ya había aparecido la imagen de René en un par de ocasiones. "Feliz cumpleaños, mi hermano René Higuita", escribió el atacante camerunés junto a una bandera colombiana en su mensaje y luego replicó un mensaje de Fifa en el que aparece el arquero colombiano narrando la acción ocurrida en el Mundial.

Camerún tuvo una importante actuación en el Mundial de Italia y Roger Milla fue una de las figuras más destacadas de ese equipo africano que sorprendió en esa edición de la competencia y tras dejar a Colombia en el camino fue eliminada por Inglaterra en los cuartos de final.

