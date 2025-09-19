Vergara busca un cupo para el Mundial: golazo en Racing ante Huracán

Los futbolistas colombianos se siguen robando el protagonismo alrededor del mundo con sus grandes actuaciones, tal como lo ha demostrado Luis Díaz con el Bayern Múnich, Jhon Durán en Fenerbahce, pero también a nivel sudamericano como Luis Sinisterra en Brasil y el propio Duván Vergara, quien brilla en Argentina con Racing.

Bajo el mando de Gustavo Costas, el delantero de 29 años ha tenido la oportunidad de sumar varios minutos en distintas competencias, pero en donde más ha destacado en la Liga de Argentina, donde ya ha conseguido sumar ocho partidos y reportarse con gol en dos ocasiones, la más reciente de ellas en el clásico ante Huracán.

Duván Vergara vuelve a anotar gol con Racing y busca un cupo para el Mundial

El presente deportivo de Racing es uno de los mejores en las últimas temporadas, en la Liga de Argentina se encuentra dentro de los equipos que clasifican a la siguiente instancia y en la Copa Libertadores siguen encaminados al título, ya que están en la instancia de los cuartos de final, tienen ventaja en el marcador global ante Vélez.

Duván Vergara es justamente uno de estos protagonistas del buen momento que pasa Racing y lo volvió a ratificar en el marco de la fecha 9 de la liga contra Huracán.