Vergara reveló secreto con Barrios tras la victoria del América ante Cali

El clásico entre América de Cali y Deportivo Cali siempre promete emociones, pero esta vez la atención no se centró únicamente en el marcador. La victoria del conjunto escarlata por 2-0 pasó a un segundo plano ante la polémica celebración de Cristian Barrios, quien con su gesto tras el gol desató una ola de comentarios, críticas y especulaciones tanto dentro del estadio de Palmaseca como en las redes sociales. Su festejo, lejos de ser improvisado, tenía una historia que pocos conocían y que más tarde saldría a la luz.

Desde el momento en que Barrios anotó al minuto 62, su manera de celebrar llamó poderosamente la atención. El jugador imitó el movimiento característico de su excompañero e ídolo, Duván Vergara, un detalle que fue visto por muchos aficionados del Cali como una provocación en medio de un ambiente ya caldeado. En las gradas del Palmaseca, los seguidores del equipo local respondieron con abucheos y algunos lanzamientos de objetos, en lo que se convirtió en una de las escenas más comentadas del fin de semana futbolero.

La interpretación inmediata fue que Barrios había querido “picar” al rival. Sin embargo, la realidad resultó ser muy distinta. Horas después del encuentro, Vergara compartió en sus redes sociales un mensaje privado que sostenía con su compañero, donde se podía leer claramente: “Mañana le celebramos así… guarde el video que esa va mañana”. El texto, que rápidamente se viralizó, demostraba que la idea del festejo no había nacido de la euforia del momento, sino de una conversación previa entre ambos futbolistas.

Esa revelación cambió por completo la narrativa. Lo que muchos catalogaron como un acto de burla o desafío, en realidad era una promesa entre amigos y colegas. Barrios no buscaba incendiar el clásico, sino cumplir un acuerdo personal con Vergara, que se había convertido en una figura admirada dentro del camerino escarlata. Al reproducir su gesto, el delantero quiso rendirle homenaje a la actual figura de Racing de Avellaneda.

Más allá del gesto, el episodio reflejó el cariño y conexión que mantiene Vergara con el mundo América. Las redes sociales se inundaron de opiniones encontradas: unos acusaban al atacante de irrespetuoso, mientras otros defendían su espontaneidad y la complicidad con uno de los últimos ídolos del cuadro escarlata.

Vergara, al compartir la conversación, buscó calmar los ánimos y aclarar que todo había sido producto de una broma interna. Su publicación, además, humanizó a los futbolistas, mostrando que detrás de los gestos hay historias personales y lazos de amistad. Barrios, por su parte, no respondió públicamente, pero su mensaje en la cancha fue contundente: cumplió la promesa y ayudó a su equipo a ganar un partido clave para mantenerse en la pelea por los primeros lugares del torneo.