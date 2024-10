Vestido y alborotado: revelan los planes que tenía Vini si ganaba el Balón de Oro

El Real Madrid, convencido de que su atacante Vinicius, favorito al Balón de Oro, no será galardonado este lunes, ha decidido en consecuencia boicotear la ceremonia prevista en el Teatro de Chatelet parisino.

"Si los criterios del premio no proclaman ganador a Vinicius, esos mismos criterios deben proclamar ganador a Carvajal. Como esto no ha sido así, es obvio que Balón de Oro-UEFA no respeta al Real Madrid. Y el Real Madrid no está donde no se le respeta", declaró a la AFP el club madrileño.

La organización del Balón de Oro decidió innovar este año, manteniendo en secreto hasta el final la identidad del premiado para evitar cualquier filtración a la prensa. Los años precedentes, el nombre del laureado se indicaba de manera confidencial días antes de la ceremonia. Todos los nominados estaban invitados a la ceremonia organizada este lunes en París.

Dejaron vestido y alborotado a Vinícius Jr

Después de conocerse que nadie del Real Madrid viajaría a la ceremonia, el medio español Relevo dio a conocer que el brasileño tenía muchos planes una vez recibiera el galardón y tanto el avión privado como el hotel terminaron siendo cancelados.

"El brasileño había invitado a unas 20 personas de su entorno más cercano para disfrutar junto a ellos de un día tan especial", inició diciendo el medio nombrado anteriormente.

Después se dieron más detalles que demostraron que Vini estaba convencido de quedarse con ese título: "Vini también tenía el traje, del que hacía solo unos días hablaba sin tapujos con gente cercana. Zapatos, pendientes, peinado... ya había preparado su outfit".

"Ya se había reservado un recinto en el que celebrar una fiesta a la que acudirían familiares, amigos y otros invitados", finalizaron, lo que deja claro que la decisión de la organización no le gustó al jugador del Real Madrid, quien finalmente no asistió a la ceremonia.