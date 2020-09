Viaje a Liverpool, pruebas médicas y firma de contrato; así será el miércoles de James

Finalmente este miércoles 2 de septiembre se definiría el futuro del volante colombiano de 29 años James David Rodríguez Rubio, quien se convertirá en nuevo jugador de Everton de la Premier League, equipo con el que firmará un contrato por tres años.

Según informó el comunicador Jason Burt del portal británico The Telegraph, la jornada de este martes fue determinante para que el jugador y los directivos de los 'Toffees' llegaran a un acuerdo y definieran el desplazamiento de Rodríguez a Liverpool para realizarse las pruebas médicas y por fin estampar su firma en su nuevo contrato.

A pesar de que días atrás se había informado que James ya estaba en Inglaterra, Burt desmintió lo dicho y reveló los pasos a seguir por parte del colombianos.

"Rodríguez aún no ha viajado a Merseyside, pero se entiende que los términos del acuerdo se finalizaron el martes y no se esperan contratiempos de última hora. James se someterá a su examen médico en Everton el miércoles antes de su mudanza", indicó.

James Rodriguez will undergo a medical tomorrow ahead of his move to Everton. More on @TeleFootball