"Víctor Cantillo es del León": presentación oficial en su nuevo equipo

✍️🦁 VÍCTOR CANTILLO É DO LEÃO!



O meio-campista colombiano Víctor Cantillo é o novo reforço azulino para a sequência da temporada!



Com 31 anos e vasta experiência no futebol sul-americano, o jogador chega ao Clube do Remo após passagens por clubes como Atlético Nacional-COL,… pic.twitter.com/q4ifdC8Q1w