Víctor Hugo Aristizábal explotó por Emilio: “La ignorancia es muy atrevida”

Como en el primer partido de la Copa del Mundo Sub-20, la Selección Colombia depositó la confianza total en Emilio Aristizábal, hijo de un referente del balompié colombiano como lo es Víctor Hugo. Persiguiendo la misma carrera de su padre, inició con poca pegada ante Arabia Saudita y frente a Argentina tuvo dos claras.

Un contragolpe que parecía letal dejó a Emilio Aristizábal de frente al arquero Santino Barbi que aguantó, achicó y, afortunadamente para Argentina, un zaguero cerró el disparo del goleador del Fortaleza para negar la apertura en el marcador. Luego tuvo otra en un rebote que no pudo capitalizar como se esperaba.

Estas dos situaciones dejaron mal parado a Emilio Aristizábal, dado que tenía que sustituir a Neiser Villarreal y no pudo reemplazar de la mejor manera al artillero colombiano del Sudamericano y del Mundial. Emilio se ganó críticas de la afición colombiana, y su padre, Víctor Hugo entró en defensa.

VÍCTOR HUGO ARISTIZÁBAL DEFENDIÓ A EMILIO TRAS LOS FALLOS

El goleador que dejó huella en Atlético Nacional afirmó que son acciones que le pueden suceder a cualquier delantero. En su cuenta de Instagram, Víctor Hugo escribió que, “viendo algunos expertos del gol, opinando sobre esta jugada y diciendo que se comió el gol... definitivamente la ignorancia es muy atrevida”.

Por su parte, tiró más dardos a los críticos subiendo una historia indicando que, “los grandes goleadores opinan y dicen que se le comió”. Emilio Aristizábal no pudo dar el golpe necesario en las dos acciones claras que tuvo a lo largo de los 90 minutos del compromiso. Tenía la misión de reemplazar a Neiser Villarreal, pero no pudo con las chances claras que tuvo.

En ese sentido, Víctor Hugo entró en defensa de su hijo con una acción que le puede pasar a cualquiera. Sin embargo, de marcar los goles, eso se hubiese traducido en sellar la clasificación para la final del Mundial Sub-20, un hecho más que histórico.